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Alman ZDF televizyonu: Kemal Kılıçdaroğlu hırslı ama popülaritesi yok

Alman ZDF televizyonu: Kemal Kılıçdaroğlu hırslı ama popülaritesi yok

Türkiye'de düzenlenecek seçimleri mercek altına alan yayın kuruluşu, Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini yazdı. Diğer taraftan CHP Lideri'nin, halk arasında popüler olmadığına vurgu yapıldı.

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Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklayan altılı masa, seçimlere az bir süre kala ortak adayını henüz belirleyemedi.

Millet İttifakı çatısı altında seçimlere girmeye karar veren masanın etrafındaki partiler arasında, ortak aday belirlenebilmesi için mekik diplomasisi başlatıldı.

Alman kanalından Kılıçdaroğlu analizi

Hem kulislere yansıyan bilgiler hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde verdiği mesajlar, ibrenin Kılıçdaroğlu'ndan yana olduğunu gösteriyor.

Süreci yakından takip eden Batı medyasında ise seçimlerle ilgili sık sık analizlere yer veriliyor. Onlardan birine, Almanya merkezli ZDF kanalı imza attı.

"Erdoğan'a karşı aday arıyorlar"

Altılı masanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday arayışı içinde olduğu belirtilerek şöyle denildi:

Muhalefet, deneyimli bir şekilde kampanya yürüten Erdoğan'a karşı kimin sahaya çıkacağını tartışıyor.

"Kılıçdaroğlu, halk arasında popüler değil"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediği ayrıntısına da dikkat çekilen haberin devamında, ancak Kılıçdaroğlu'nun halk arasında yeterli popülariteye sahip olmadığı kaydedildi:

Altılı masa, seçim programını açıkladı, şimdi ise ortak cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğine bir an önce karar vermek istiyor. Kılıçdaroğlu'nun hırsları var ama halk arasında pek popüler değil.

Masanın ortak adayı olmak istiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, geçtiğimiz günlerde katıldığı Halk TV yayınında, altı partinin ortak adayı olması halinde seçimi kazanıp kazanamayacağı sorulmuştu.

Kılıçdaroğlu, masanın ortak adayı olarak ilan edilmesi durumunda "kazanabileceğini, anketlerin de bunu gösterdiğini" savunmuştu.

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