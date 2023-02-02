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Beşiktaş Fabio Borini için görüşmelerine devam ediyor

Beşiktaş Fabio Borini için görüşmelerine devam ediyor

Beşiktaş Fabio Borini için görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlılar, İtalyan oyuncu konusunda Vavacars Fatih Karagümrük ile anlaşmaya çalışıyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fabio Borini için girişimlerine devam ediyor.

İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, henüz Fatih Karagümrük ile anlaşamadı.

Borini ısrarını sürdüren Beşiktaş, bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takasını da gündemine aldı.

Ayrılık yakın

Transferin gerçekleşmesi halinde yabancı oyuncu sayısı 15’e yükselecek.

1 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gereken siyah beyazlılarda ayrılığa en yakın isim Kevin N’Koudou olacak. 

N'Koudou Karagümrük'e gitmeyi kabul etmezse Beşiktaş, bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlayacak.

Suudi Arabistan ve Katar da gündemde

Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Kamerunlu oyuncu, Suudi Arabistan ve Katar’a da transfer olabilir.

Ayrıca Atiba Hutchinson ile de yollar ayrılabilir. Bu sezon forma şansı bulamayan Kanadalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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