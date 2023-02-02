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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.Abone ol
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler.
İlk 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svenson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru, Akintola, Emre, Belhanda
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi