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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler.

İlk 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svenson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru, Akintola, Emre, Belhanda

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

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