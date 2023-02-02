Edremit Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Uca açıklaması

Televizyoncu Metin Uca hakkında çıkarılan arama kararı hakkında Edremit Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

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Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek’ suçundan Edremit Sulh Ceza Hakimliği tarafından arama kararı çıkarılmıştı.

Uca bugün Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Loung’e gelmişti.

Metin Uca burada bilet işlemlerini tamamlamak istediği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında "gazeteci Metin UCA İstanbul Havaliman'ında gözaltına alındı." şeklindeki haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Adı geçen hakkında mülhakatımız Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesinin alınması için 16.09.2022 ve 30.11.2022 tarihlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazılmıştır.

Şüphelinin iki kez ifadeye geleceği belirtilmesine rağmen ifade vermeye gelmemesi üzerine hakkında çıkarılan ifade almaya yönelik yakalama kararı doğrultusunda adı geçen 02.02.2023 tarihinde İstanbul Havaliman'ında yakalanmış SEGBİS sitemi ile alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemleri devam etmektedir."

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.

Uca, Edremit Sulh Ceza Hakimliği'nce açılan bir dava kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arandığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı.

Metin Uca, ifadesinin alınmasının ardından salıverildi. ​​​​​​​

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Metin Uca'nın ifadesinin alınması için 16 Eylül ve 30 Kasım 2022'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şüpheli, iki kez ifadeye geleceğini belirtmesine rağmen ifade vermeye gelmemesi üzerine hakkında çıkarılan ifade almaya yönelik yakalama kararı doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemleri devam etmektedir" bilgisi verildi.