İETT otobüsü durağa girdi, yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü durak önünde bekleyen minibüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

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İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü kontrolden çıktı. Otobüs, durak önünde bekleyen minibüse çarptı.

Durakta bekleyen yolculardan 1 kişi hayatını kaybederken yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"Durakta çok sayıda yolcu vardı"

CNN Türk'ten Fulya Öztürk, aktardığı bilgide, "Sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İş çıkış saatinde trafiğin yoğun olduğu bir saatte meydana geldi. Durakta çok sayıda yolcu vardı. 2 ambulans bölgeden ayrıldı" ifadelerini kullandı.