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Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakıyor

Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakıyor

İsmail Saymaz'ın açıkladığı kulise göre; Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan’ı ziyaretinde, ilk kez Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zikrederek CHP liderine sıcak baktığını söyledi.

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Türkiye, seçim atmosferine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan iken, altılı masada sessizlik hakim.

Adaylık konusunda büyük bir çekişmenin yaşandığı altılı masada, Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak için yoğun çaba sarf ederken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli duruyor.

Geçtiğimiz günlerde, altılı masanın 11'inci toplantısında da aday belirlenemezken gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Karamollaoğlu CHP liderine sıcak baktığını söyledi"

İsmail Saymaz'ın açıkladığı kulise göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı ziyaretinde, ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zikretti ve Kılıçdaroğlu'na sıcak baktığını söyledi.

Gazeteci İsmail Saymaz, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun sözlerini dinledi ve herhangi bir karşılık vermedi. Karamollaoğlu, şu an Demokrat Parti lideriyle görüşüyor. Uysal’ın Kılıçdaroğlu’nu desteklediği biliniyor. İstikşafi görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

Saadet lideri Karamollaoğlu dün Davutoğlu ve Babacan’ı ziyaretinde, ilk kez Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider itiraz etmedi. Karamollaoğlu, bugün Kılıçdaroğlu ziyaretinde, “Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum” dedi.

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