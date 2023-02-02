Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı: Daha da indireceğiz

Türkiye Yüzyılı programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomideki tüm paydaşlarla enflasyonu indirmeyi başardık. İnşallah daha da indireceğiz" dedi.

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Türkiye, küresel anlamda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ortaya attığı "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde birçok uygulamayı ardı ardına yürürlüğe soktu.

Atılan adımlarla yüksek enflasyon, Kasım 2022'den itibaren düşüş trendine girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı Türkiye Yüzyılı programında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Enflasyonu indirdik, daha da indireceğiz"

Enflasyonun düşüş trendinin devam edeceğini vurgulayan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

Yıllık enflasyonun düşüşü Aralık'ta da devam etti. Ekonomideki tüm paydaşlarla enflasyonu indirmeyi başardık. İnşallah daha da indireceğiz.