Rıdvan Dilmen: Hakem G.Saray'la barışmak için F.Bahçe'yi yedi

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maçı Rıdvan Dilmen yorumladı.

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Rıdvan Dilmen, TV 8.5'da Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında 1-1 sona eren maçı yorumladı.

İşte deneyimli yorumcunun sözleri;

"Vallahi ayıp ya! Milletin gözünün önünde tekme tokat. Böyle dayak olmaz, pes! Fenerbahçe'nin göğsünde Türk bayrağı var. Başka takımlara da yapılmaz da. Bu kadar olmaz."

"Daha 1. dakika 10 saniye bitti"

"Daha 1. dakika 10 saniye bitti, ceza sahası önünde röveşata vurmak isterken Samet'e vurdu. Batshuayi'ye bir vurdular arkadan, daha 1. dakikada. Böyle bir şey olmaz."

"Fenerbahçeli futbolcular dayak yedi resmen"

"Fenerbahçeli futbolcular dayak yedi resmen. Sarı kartsız bitirdiler ilk yarıyı. Hakemin gözü önünde Batshuayi yerde kalmış, bir de laf söylüyor gözünün önünde. N'Diaye yerdeki oyuncuya küfür ediyor, arkasındaki oyuncuya küfür ediyor, havada dirsek her şey var. Böyle futbol nasıl oynanır, buna nasıl müsaade ederler. Bir hakem bir VAR nasıl yönetebilir böyle maçı."

"2011'den beri yediler yediler doymadılar koskoca Fenerbahçe'yi"

"2011'den beri yediler yediler doymadılar koskoca Fenerbahçe'yi. Günah ya! Her şeyde Aziz Yıldırım hatalı, Ali Koç hatalı diyoruz ama aklı selim futbol adamları seyretsin şu maçı bir bakalım."

"Rıdvan sen ne anlatıyorsun derler"

"Ben maçı teknik olarak çok değerlendirmeyeceğim, 'Maçta katliam vardı sahada görmedin mi' derler bana. 'Rıdvan sen ne anlatıyorsun' derler."

"Biz şampiyon olamayız demiştim"

"2013'te Aziz Yıldırım Beye, 'Benim 25 yaşımdaki halimi getirelim, Aykut hocanın da gol kralı halini. Lefter Ağabey gelsin rahmetli, Cemil Ağabey de gelsin biz şampiyon olamayız' demiştim. Ali Koç Bey ilk başkan olduğunda da söylemiştim bunu ona."

"Verilen verilmeyenlerle ilgili değil"

"Verilen verilmeyenlerle ilgili değil. 2 haftadır bilinçaltı, 2 yardımcı hakemin 90. dakikada kaldırdıkları bayraklardan belli."

"Batshuayi rakip çabuk başlamasın diye topun önüne geçti, top rakip ceza sahasının 15 metre önünde. Sarı kart gördü. Altay başlatmak isterken Onyekuru engelledi, parmaklarına vurdu. Batshuayi'ye sarı kartsa bu ne peki?"

"Galatasaray'la barışmak için Fenerbahçe'yi yedin"

"Bak Palabıyık Ali. Sırf Galatasaray'la barışmak ve kendini affettirmek için Fenerbahçe'yi yedin. Batshuayi ve Samet'e yapılan bariz penaltıları görmene rağmen vermedin. Yazık çok yazık. Futbola güven kalmadı, ligimiz temiz falan değil!"

"Adana'nın böyle garip bir durumu var"

"Biz de derbi maçları oynadık, bizim de saygısızlığımız olmuş olabilir onlara, onların da bize olmuştur ama Adana'nın böyle garip bir durumu var. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Biri gelmiş tekme tokat böyle oynamaya müsade eden bir arkadaş da olunca sonuç böyle oluyor. Ben de fair dışı bir adam olsam böle müsaade ederlerse ben de vururum."

"Fenerbahçe'yi yenilse dahi"

"3-0 yenilse dahi Fenerbahçe çok saygı duyulacak bir oyun oynadı. Neden oynatmadı Arda Güler'i diye serzenişte bulunacaktım da, konuşalım da sokmasın sakatlanır falan belki. Çok sabırlılarmış Fenerbahçeli futbolcular tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi yenilse dahi."