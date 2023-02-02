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YÖK kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

YÖK kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

YÖK Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek. MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

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Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapan düzenlemenin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda tamamlandı. Teklif oy çokluğu ile kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeye göre, üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışan sözleşmeli personel, gerekli şartları taşımaları halinde 33/a statüsünde kadroya geçebilecek.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURULACAK

Ayrıca, MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

Teklif, disiplin cezalarına yeni düzenleme de getiriyor. Buna göre, disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişiye soruşturma kararına itiraz hakkı tanınacak. 

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