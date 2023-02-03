Motorine üst üste 4. indirim geliyor! İşte 3 Şubat 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları..

Motorine bu gece yarısı bir indirim daha geliyor. 3 günde yaklaşık 2 lira 30 kuruş indirim gelen motorine bu gece yarısından itibaren 68 kuruş daha indirim geliyor...

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Üst üste zamlara alışan motorinli araç sahipleri sürpriz üstün sürpriz yaşıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme nedeniyle bir haftada motorin ücretlerine dördüncü kez indirim geliyor.

Motorine indirim üstüne indirim

27 Ocak Cuma günü, benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim geldi. Motorine 2 Şubat Perşembe günü ise 1 lira 2 kuruş, 3 Ocak Cuma günü (bugün) ise 65 kuruş daha indirim gelmişti. Motorine 4 Şubat Cumartesi günü (bu gece yarısı) 68 kuruşluk bir indirim daha geliyor.

İl il Güncel benzin ve motorin fiyatları

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 3 Şubat 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,07 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,77 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,13 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,82 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 21,37 TL

Motorin fiyatı: 22,11 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,29 TL

Motorin fiyatı: 22,18 TL