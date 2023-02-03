BIST 4.752
DOLAR 18,82
EURO 20,51
ALTIN 1.159,18
HABER /  MEDYA

Nagehan Alçı'dan olay Rasim Ozan Kütahyalı sözleri! 'Bu kadar fazla düşünmek ve okumaktan...'

Nagehan Alçı'dan olay Rasim Ozan Kütahyalı sözleri! 'Bu kadar fazla düşünmek ve okumaktan...'

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV canı yayınında, "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" dedi. ROK'un eşi HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, ROK'un bu sözlerini, "Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor" diye savundu.

Abone ol

Haber Global'de Buket Aydın'ın 'Yüz Yüze' programına konuk olan Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2019 belediye seçimlerine yönelik "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" sözlerini değerlendirdi.
 
"Rasim'le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zekâ ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur. Sürekli okur." diyen Nagehan Alçı şöyle devam etti:

Önceden müdahale diyordum ama...

"Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım" 

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu yargıyı topa tuttu! Yargı iktidar silahına dönüştü ama az kaldı
Ekrem İmamoğlu yargıyı topa tuttu! Yargı iktidar silahına dönüştü ama az kaldı
Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dişçisiydi!
Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dişçisiydi!
MHK Ali Palabıyık'tan düdüğünü asmasını isteyecektir!
MHK Ali Palabıyık'tan düdüğünü asmasını isteyecektir!
Rıdvan Dilmen: Hakem G.Saray'la barışmak için F.Bahçe'yi yedi
Rıdvan Dilmen: Hakem G.Saray'la barışmak için F.Bahçe'yi yedi
EYT kanun teklifi komisyondan geçti
EYT kanun teklifi komisyondan geçti
Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı: Daha da indireceğiz
Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı: Daha da indireceğiz
Jorge Jesus maçın ardından kırmızı kart gördü
Jorge Jesus maçın ardından kırmızı kart gördü
YÖK kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
YÖK kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
İsrail'i eleştirmişti: ABD Temsilciler Meclisinden Ilhan Omar kararı!
İsrail'i eleştirmişti: ABD Temsilciler Meclisinden Ilhan Omar kararı!
Vladimir Putin'den Batılı ülkelere: Sert bir yanıt alacaklar
Vladimir Putin'den Batılı ülkelere: Sert bir yanıt alacaklar
Bu da ‘TOGG’ dezenformasyonu! Üretimi 2027’ye mi ertelendi?
Bu da ‘TOGG’ dezenformasyonu! Üretimi 2027’ye mi ertelendi?
Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakıyor
Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakıyor