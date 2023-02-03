27 senatörden ABD Başkanı Biden'e Türkiye mektubu! F-16 şantajı yaptılar

ABD'de 27 senatör Başkan Joe Biden'a Türkiye'ye yönelik şantaj mektubu gönderdi. Senatörler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmediği sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satılmamasını istedi.

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ABD'li 27 senatör, Başkan Joe Biden'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satışı yapılmamasını içeren bir mektup yolladı. Biden'a gönderilen mektupta, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmamasının Ukrayna-Rusya Savaşı'nın devam ettiği kritik bir süreçte NATO'nun birliğini tehdit ettiği iddia edildi.

Önce NATO üyeliği sonra F-16

Senatörler İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mutabakatın şartlarını yerine getirdiğini savundu. Mektupta, iki ülkenin NATO'ya katılımı Türkiye tarafından onaylandıktan sonra, Kongre'nin F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebileceği belirtildi.

Aksi olursa tüm destekleri kesin!

Aksi halde F-16'lar da dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı. ABD'li senatörlerin kaleme aldığı mektup İsveç basınında geniş yer buldu. Haberlerde mektubun NATO üyeliği sürecindeİsveç'in elini güçlendireceği yorumlarına yer verildi.

ABD Dışişleri bu fotoğrafla cevap verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın dün düzenlediği basın toplantısında da bu konu gündeme geldi… Kendisine yöneltilen, “Bu mektubu gönderenlerle aynı pozisyonda mısınız? Teknik görüşmelerin bitmesine rağmen neden Kongre’ye resmi bilgilendirmeyi göndermiyorsunuz” sorusuna Price kapsamlı açıklama verdi.

'Erdoğan'ın yanında oturan Biden ne demişti?

Price, “Son haftalarda bu konu hakkında konuşma fırsatımız oldu. Fakat yaz aylarına dönersek Madrid’deki NATO Zirvesi’nde Erdoğan’ın yanına oturan Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğini söylediğini hatırlatırım. Bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var. Biz de bunu karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Yani bu durum F-16 satışını desteklediğimizi anlatıyor” dedi.

Kongre’ye F-16 satışı ile ilgili resmi bilgilendirmenin sadece yürütme organının almadığını ve farklı karar alma mekanizmaları olduğunu söylerken, “Biz Kongre’ye F-16 satışını desteklediğimizi söyledik. Kongre bu konuda pozisyonunu belli etti, ya da bazı senatörler belli etti demek daha doğru olur” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Price, Finlandiya ve İsveç’in de NATO’ya girmeye hazır olduğunu dile getirdi. Daha önce de benzer yönde açıklamalar yapan Price, “Biz her iki ülkenin de gelişmiş askeri yetenekleri, gelişmiş demokrasileri ile NATO’ya üye olmaya hazır olduğunu düşünüyoruz” dedi.