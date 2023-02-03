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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cihan Paçacı'ya telefon: İstifanı ben istemedim

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cihan Paçacı'ya telefon: İstifanı ben istemedim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz. Biz de adaylığını onaylamıyoruz" dedikten sonra Genel Başkan Meral Akşener'in isteğiyle İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Cihan Paçacı'yı aradı. Kılıçdaroğlu, "İstifanı ben istemedim" dedi.

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CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörlüğünü yapan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat canlı yayında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Cihan Paçacı, geçtiğimiz hafta Altılı Masa toplantısının yapılacağı gün, yaptığı açıklama ile kriz yaratmış ve Meral Akşener'in isteğiyle İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Kılıçdaroğlu telefonla arayıp söyledi

Hande Fırat, Cihan Paçacı’nın bir süreliğine şehir dışında olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Kemal Kılıçdaroğlu, Cihan Paçacı’yı telefonla aradı. Halini, hatırını sordu. Mealen; canını sıkmaması gerektiğini, kafasına takmaması gerektiğini söyledi. İstifasının kendisi tarafından istenmediği mesajını verdi. Hatta istifasını liderler masasında öğrendiğini söyledi.”

Cihan Paçacı ne demişti?

Cihan Paçacı, bugün Nagehan Alçı'ya konuşmuş ve "Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor." demişti.

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