Ali Palabıyık gündem oldu Serdar Ali Çelikler ihbar etti: Ali Palabıyık denen şikeci

Fenerbahçe'nin net 2 penaltısını vermemekle suçlanan hakem Ali Palabıyık spor yazarları ve eski hakemlerin hedefinde. Serdar Ali Çelikler, "Bugün Ali Palabıyık düdük asmazsa Fenerbahçe Konyaspor maçına sahaya çıkmasın. Şike yaptılar bugün ihbar ediyorum.'' dedi.

Abone ol

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Adana Demirspor ile berabere kalan sarı lacivetliler, tartışmalı kararlara imza atan Ali Palabıyık'a tepki gösterdiler

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler'in VOLE canlı yayınında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle Serdar Ali Çelikler'in 'şike' iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Hakem Ali Palabıyık'ı hedef alan sözler söyleyen Çelikler, Fenerbahçe'nin Konyaspor maçına çıkmaması gerektiğini ifade etti.

"Şimdi Fenerbahçe’yi doğruyor"

Serdar Ali Çelikler, programda şunları söyledi: "Fenerbahçe ligden çekilse yeridir. Bugün büyük bir operasyon yapılmıştır. Anası ayrı, Babası ayrı operasyon çocuğu olan Ali Palabıyık denen şikeci, Galatasaray’ı doğradıktan sonra yediği kesiği affettirmek için şimdi Fenerbahçe’yi doğruyor. Allah senin belanı versin! Mehmet Büyükekşi de operasyonun içinde! Talimat gelmiş belli! Hep beraber bu işteler!"

Toroğlu: O zaman hakeme ne gerek var

Öte yandan eski hakem Erman Toroğlu, Mert Hakan'ın iptal edilen golündeki tavrıyla ilgili Ali Palabıyık'ı eleştirdi. Toroğlu maçı değerlendirdiği yazısında "Mert Hakan eliyle- koluyla mı aldı, yoksa net gol müydü? Buna VAR karar verdi. Hakem gitmedi. Peki pozisyon yoruma açık mıydı, net miydi? Ben olsaydım, hakemi çağırırdım çünkü yoruma açık bir pozisyondu. O zaman hakeme ne gerek var, tribünden VAR'lar maçları idare etsinler." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Çakar: Açık bir penaltı

Ahmet Çakar da Fenerbahçe'nin iki net penaltısının verilmediği görüşünde. Maçı değerlendirdiği yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Adana Demirspor lehine verdiği penaltılara hiç itirazım yok. İkisi de penaltı. Mert Hakan'ın gol öncesi eline top çarptı diyelim o da tamam. Ama ilk yarıda Batshuayi'ye bir yan topta açık bir künde var. Bırakın futbolda faulü güreşte bile adama 'Ne yapıyorsun' derler. Palabıyık ve VAR hakemi Koray Gençerler sus-puslar… İkinci yarı Adana ceza alanı içinde Adanalı defans oyuncusu Samet'i kalçası ve vücudu ile yere yıkıyor, öne çıkan Adanalı topa vursa anlayacağım. Topa vurmuyor, Samet'i yere yıkıyor. Açık bir penaltı ama Palabıyık yine bıyıklarını buruyor… VAR hakemiyse konu mankeni olarak Riva'da barışma operasyonuna katkı da bulunuyor. "