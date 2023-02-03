Bolu'da zincirleme trafik kazası! İstanbul yönü trafiğe kapandı

BOLU'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Anadolu Otoyolu İstanbul yönüne ulaşım sağlanamazken kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Kaza, TEM Otoyolu Yedigöller Dinlenme Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede iki tır, üç otomobil ve bir şehirlerarası yolcu otobüsü kazaya karıştı.

Kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, trafik, itfaiye ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan Bolu Dağı Tüneli'nde geçtiğimiz gün zincirleme kaza meydana gelmişti. O kazada 1 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda oluşan trafiğin görüntüsü: