Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a: Allah belanı vermesin ama Allah cezanı versin

Fenerbahçe Adanademirspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe aldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının damga vurduğu karşılaşmaya ilişkin eski hakem Ahmet Çakar'dan olay değerlendirme geldi. Çakar, Fenerbahçe'nin 2 net penaltısının verilmediğini söyledi.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Birçok kritik hakem kararının olduğu ve büyük tartışmalara neden olan mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Samet Geyik ve Batshuayi'nin penaltı pozisyonlarını es geçen Palabıyık tepki çekti. Ahmet Çakar, "Ali Palabıyık her şeyin yanlış" başlıklı yazısında Palabıyık'ın kararlarını böyle değerlendirdi:

Batshuayi'ye künde

G.Saray tarafından yönettiği rezil Alanya maçı sonrası hakemliği bitirilme aşamasına gelmiş Ali Palabıyık, kendini G.Saray'a affettirmek ve günah çıkartmak için Fenerbahçe'yi yedi. Öyle bir yedi ki gören de anladı futboldan hiç anlamayan da anladı!

Adana Demirspor lehine verdiği penaltılara hiç itirazım yok. İkisi de penaltı. Mert Hakan'ın gol öncesi eline top çarptı diyelim o da tamam. Ama ilk yarıda Batshuayi'ye bir yan topta açık bir künde var. Bırakın futbolda faulü güreşte bile adama 'Ne yapıyorsun' derler. Palabıyık ve VAR hakemi Koray Gençerler sus-puslar…

İkinci yarı Adana ceza alanı içinde Adanalı defans oyuncusu Samet'i kalçası ve vücudu ile yere yıkıyor, öne çıkan Adanalı topa vursa anlayacağım. Topa vurmuyor, Samet'i yere yıkıyor. Açık bir penaltı ama Palabıyık yine bıyıklarını buruyor… VAR hakemiyse konu mankeni olarak Riva'da barışma operasyonuna katkı da bulunuyor. Ali Palabıyık'ın hem kötü bir hakem hem de kötü bir insan olduğunun ispatı sadece vermediği penaltılar değil, maçın son saniyesinde ceza alanının

bir metre dışında Zajc'a o kadar açık bir faul yapılıyor ki Palabıyık 'Oyna' diyor, çalamıyor.

Çünkü yüreği yetmiyor. Çünkü tek derdi var o da kendini affettirmek. Bela okumayı hiç sevmem ama ey Ali Palabıyık Allah belanı vermesin ama Allah cezanı versin. Tabii ki Allah'tan önce eğer TFF ve MHK senin cezanı vermezse Allah onların da cezasını versin.