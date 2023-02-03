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Koç ailesini korkutan haber! Ali Koç'un oğlu hastaneye kaldırıldı

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Koç ailesini korkutan haber! Ali Koç'un oğlu hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'tan ailesini korkutan haber geldi.

Koç ailesini korkutan haber! Ali Koç'un oğlu hastaneye kaldırıldı

Koç Ailesi, önceki gün akrabaları olan Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'un Londra'daki ölüm haberiyle yıkılmıştı. Dün de Aslı Hanım'ın kuzeni Ali Koç'un oğlu hastaneye kaldırıldı.

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Koç ailesini korkutan haber! Ali Koç'un oğlu hastaneye kaldırıldı

Kerim Rahmi Koç, tatile gitmeden önce, merhum amcası Mustafa Koç'un ölüm yıl dönümü olan 21 Ocak'ta, kabri başında düzenlenen anma törenine katılmıştı.

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Koç ailesini korkutan haber! Ali Koç'un oğlu hastaneye kaldırıldı

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un, sömestir tatili için gittiği Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralandığı ifade edildi.

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Koç ailesini korkutan haber! Ali Koç'un oğlu hastaneye kaldırıldı

Yurtdışındaki kayak merkezinde yaralanan Kerim Rahmi, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı.

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