BIST 4.752
DOLAR 18,82
EURO 20,51
ALTIN 1.159,18
HABER /  GÜNCEL

Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! İYİ Partili Ünal Çetin hakkında flaş karar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! İYİ Partili Ünal Çetin hakkında flaş karar

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 31 Ocak tarihinde İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi.

Operasyonda İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile Belediye İmar Müdürü S.D. ile E.B., R.G., B.B. gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Palabıyık gündem oldu Serdar Ali Çelikler ihbar etti: Ali Palabıyık denen şikeci
Ali Palabıyık gündem oldu Serdar Ali Çelikler ihbar etti: Ali Palabıyık denen şikeci
Bolu'da zincirleme trafik kazası! İstanbul yönü trafiğe kapandı
Bolu'da zincirleme trafik kazası! İstanbul yönü trafiğe kapandı
Selahattin Baki Ali Palabıyık'a saydırdı: Şeref yoksunu Ivan Bebek'in önüne geçti
Selahattin Baki Ali Palabıyık'a saydırdı: Şeref yoksunu Ivan Bebek'in önüne geçti
Golü iptal edilen Fenerbahçeli Mert Hakan'ın paylaşımına beğeni yağdı
Golü iptal edilen Fenerbahçeli Mert Hakan'ın paylaşımına beğeni yağdı
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a: Allah belanı vermesin ama Allah cezanı versin
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a: Allah belanı vermesin ama Allah cezanı versin
Motorine üst üste 4. indirim geliyor! İşte 3 Şubat 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları..
Motorine üst üste 4. indirim geliyor! İşte 3 Şubat 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları..
Tokat'da deprem oldu! AFAD şiddetini duyurdu
Tokat'da deprem oldu! AFAD şiddetini duyurdu
"Eksi 5 derecede ucuz et kuyruğu" 3 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
"Eksi 5 derecede ucuz et kuyruğu" 3 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
27 senatörden ABD Başkanı Biden'e Türkiye mektubu! F-16 şantajı yaptılar
27 senatörden ABD Başkanı Biden'e Türkiye mektubu! F-16 şantajı yaptılar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cihan Paçacı'ya telefon: İstifanı ben istemedim
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cihan Paçacı'ya telefon: İstifanı ben istemedim
Nagehan Alçı'dan olay Rasim Ozan Kütahyalı sözleri! 'Bu kadar fazla düşünmek ve okumaktan...'
Nagehan Alçı'dan olay Rasim Ozan Kütahyalı sözleri! 'Bu kadar fazla düşünmek ve okumaktan...'
Ekrem İmamoğlu yargıyı topa tuttu! Yargı iktidar silahına dönüştü ama az kaldı
Ekrem İmamoğlu yargıyı topa tuttu! Yargı iktidar silahına dönüştü ama az kaldı