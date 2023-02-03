İş insanı İnan Kıraç'ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıktı 45 milyon euro

Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç, Fransa'dan aranarak dolandırıldığı olayda kaybettiği parayı 4,1 milyon euro olarak açıklamıştı. Ancak Fransız yargısına yansıyan kayıtlara göre, Kıraç'ın 45 milyon euro dolandırıldığı ortaya çıktı.

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2015-2017 arasında dönemin Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian taklidi yaparak dünyaca ünlü iş insanları ve din adamlarından para koparan Gilbert Chikli'nin kurbanları arasında Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç da bulunuyordu.

Gilbert Chikli Fransa Savunma Bakanı Le Drian'mış gibi yaparak İnan Kıraç’ı arayıp Suriye’de IŞİD’e esir düşen iki Fransız gazeteci için ödenecek fidye için yardım istemişti.

Fransız nişanını taşıyan Kıraç, hiç düşünmeren jest yapıp yüklü miktarda yardımda bulunmuştu. Üst düzey bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya olduğuna milyonlarca avroyu Chikli’nin verdiği hesap numaralarına gönderdikten haftalar sonra uyanmıştı.

80 milyon euronun yarısı Kıraç'tan

Gilbert Chikli 2017’de gittiği Ukrayna’da tutuklandıktan sonra Fransa’ya iade edildi ve cezaevine koyuldu. Yargılama sürecini takip eden Fransız medyası Chikli’nin toplamda 80 milyon euro vurgun yaptığını, bu rakamın yarısından fazlasını ise İnan Kıraç’tan kopardığını iddia ediyordu. Kıraç ise o dönem ısrarla Fransız medyasının işi abarttığını, Chikli’ye kaptırdığı paranın sadece 4,1 milyon euro olduğunu söyleyip durdu.

Kıraç'ın ses kayıtlarına ulaşıldı

T24 yazarı Cansu Çamlıbel, Kıraç'ın iddiasının yalan olduğuna dair belgeleri yazısında paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Fransa’daki bazı gazeteciler ve Amerikalı Evan Ratliff ise olayı didiklemeye devam etmişti. Ratliff’in gazetecilikte ısrar etme sonucunda ulaştığı bilgilerin toplamı enteresan, dinleyin derim. Ancak bu ülkede yaşayan bizler açısından en önemli detay gazeteci Ratliff’in İnan Kıraç’ın yıllardır söylediği yalanı deşifre etmiş olması. Hem de bunu İnan Kıraç’ın kendi kaydettiği ses kayıtlarının bir kopyasına ulaşarak yapmış olması."

Amerikalı gazeteci Evan Ratliff'in Kıraç’ın kendi kaydettiği ses kayıtlarının bir kopyasına ulaşarak Kıraç'ın yalanını deşifre ettiğini belirten Çamlıbel, konuya ilişkin mahkeme tutanağının ekran görüntüsüne yer verdi:

"Ratliff’in podcastini dinledikten sonra Fransız meslektaşımın ulaştığı bilgi ve belgelere ben nasıl ulaşırım diye araştırmaya başladım. Kıraç’ın ses kaydının orijinaline ulaşamadım ama elime önemli bir mahkeme tutanağı geçti.

Aşağıda ekran görüntüsüne yer verdiğim tutanakta Kıraç’ın Hong Kong ve Şangay’daki hesaplara 28 Kasım 2016 ile 10 Aralık 2016 arasında 10 ayrı transfer emriyle toplam 54,9 milyon ABD doları gönderdiği belirtiliyor.

Belgede şu ifadelere de yer verilmiş:

“Muhataplarının gerçek kimliğinden şüphelenen İnan Kıraç, dolandırıcılarla yaptığı son telefon görüşmelerinin ses kaydını yaptı. Bu ses kayıtları üzerinden ses karşılaştırması yapıldı. Müfettişler, Nijer olaylarında Jean Yves Drian kılığına giren sesin, İnan Kıraç ve Landes CCI ile temasa geçen dolandırıcınınkiyle benzerliğini hemen fark ettiler.

12 Ocak 2017’de İnan Kıraç'ın avukatı Osman İlkan Koyuncu dinlendi ve müvekkili adına X hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnan Kıraç'ın uğradığı fiili zarar 47.430.000 ABD Doları veya olayların meydana geldiği tarihteki EUR/USD kuru üzerinden yaklaşık 45 milyon Euro tutarındadır.”