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Millet İttifakı’nın adayı ne zaman açıklanır? Mahmut Övür yazdı

Millet İttifakı’nın adayı ne zaman açıklanır? Mahmut Övür yazdı

Sabah yazarı Mahmut Övür "Millet İttifakı adını aldıkları halde ne aday tartışması bitti ne de aralarındaki çekişme." dedi ve altılı masanın merakla beklenen adayına ilişkin kaleme aldığı yazı ile dikkat çekti.

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Altılı masanın adayına ilişkin tartışmalar devam ederken Sabah yazarı Mahmut Övür "Ankara'da muhalefetin merkezinde bulunan bir siyasi aktörle konuştum. Israrla da adayın ne zaman açıklanacağını sordum." dedi ve aldığı cevabı okuyucularına aktardı. Övür şunları kaydetti:

Ne dese beğenirsiniz? "Biraz daha bekleyin."
Sonra da devam etti:
"Farkındaysanız her gün televizyonlarda Millet İttifakı'nın ya adayı ya bir çalışması ya da aralarındaki gerginlik tartışılıyor. Bundan iyi reklam mı olur? İsteseniz bunu parayla bile yapamazsınız."
Artık aralarındaki gerçek kavgayı gizlemek için mi yaptı bilemem ama araya girip sordum: "Bu sizin açınızdan güven sarsıcı olmaz mı?"
"Olmaz tabii, bu halk çabuk unutur. Seçim takvimi resmen açıklanıncaya kadar da adayımız açıklanmayacak."
Şaşırdınız mı bilmiyorum ama verdiği şu ayrıntı da dikkat çekici:
"Adayımız belli, herkes kendi çalışmasını da yapıyor. Neden aday meselesiyle işi tekleştirelim. Cumhurbaşkanı 10 Mart'ta seçim tarihini açıkladıktan, hatta Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra belki 12 Mart'ta adayımızı açıklarız. Acelemiz yok."
Herhalde en geç martta gerçekten kavga mı ettiklerini yoksa rol mü yaptıklarını, 14 Mayıs'ta halkın onlara nasıl baktığını öğreneceğiz.

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