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Sınırı böyle geçtiler! Mültecinin lafı duyanlarda şaşkınlık yarattı

Sınırı böyle geçtiler! Mültecinin lafı duyanlarda şaşkınlık yarattı

Türkiye'ye yönelik mülteci akımları sürüyor. Mülteciler yasadışı yolla Türkiye sınırına girerken o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaşıyor. Son görüntüyü binlerce kişi izledi. Bir mültecinin sınırdaki duvarı tırmandıkları sırada 'yol güzergahı çok rahat ve konforlu' demesi şaşkınlık yarattı.

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2011 yılında Suriye İç Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Türkiye’ye yönelik başlayan mülteci akınları her geçen gün katlanarak artıyor. Özellikle son zamanlarda Pakistan ve Afganistan’dan binlerce mülteci yasadışı yollarla Türkiye’ye girdi, binlercesi ise sınırı geçerken yakalandı.

Mültecilerin zaman zaman kaçak bir şekilde Türkiye sınırını geçtiği anları sosyal medyadan yayınlaması ise sosyal medyada gündem olmuştu. Sınırı geçiş anlarını rahat bir şekilde kayda alarak paylaşan mülteciler büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı.

Söz konusu o videolara bir yenisi eklendi. Görüntünün 2 gün öncesine ait olduğu öne sürüldü.

"Çok rahat ve konforlu"

Söz konusu görüntülerde bir grup kaçak mültecinin duvarın üzerinden atlayarak Türkiye sınırına girdiği görüldü. O anları kayda alan bir başka mültecinin ise videoda “Yol güzergahı gördüğünüz gibi çok rahat ve konforlu” dediği belirtildi.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kez izlendi.

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