BIST 4.767
DOLAR 18,82
EURO 20,52
ALTIN 1.156,34
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'de büyük yenilenme! Mehmet Özhaseki açıkladı: Aday olmam üç dönem kuralı işlemeli

AK Parti'de büyük yenilenme! Mehmet Özhaseki açıkladı: Aday olmam üç dönem kuralı işlemeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekili listelerinde en az yüzde 60 yenilenme bekliyor. "AK Parti’de yenilenme arzusu her zaman en üst seviyededir. Genelde yüzde 60 oranında bir yenilenme olur" diyen Özhaseki, "3 dönem kuralı işletilmeli. Ben de üç dönemliklerden biriyim. Benim şahsi hedefim bir kere daha aday olmamak” dedi.

Abone ol

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine gidiyor. Milletvekili adayı olmak isteyenler partilerin Genel Merkezi'ni ablukaya alırken, milletvekilleri de yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceklerini merak ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti milletvekilleri arasında yüzde 60 oranında yenilenme beklediğini söyledi. Kendisinin de 3 dönemliklerden olduğunu belirten Özhaseki, tekrar aday olmayacağını açıkladı. 

Hürriyet'e konuşan Mehmet Özhaseki, AK Parti milletvekili adaylarını belirlemek için teşkilatların, kadın ve gençlik kollarının görüşlerinin alındığını belirterek, "Hem mevcut vekillerin durumu hem de o ilde kimlerin vekil olarak görülmesi istendiği soruluyor. Temayül yoklamaları yapılıyor. Her ilde anket çalışmaları sürüyor. Açık uçlu soru soruluyor. ‘Kimi vekil görmek isterseniz?’ sorusu yöneltiliyor. Yine illerdeki çalışmalarda, mevcut milletvekillerinin çalışmaları da sorular arasında" dedi.

Tecrübeli isimlerden kalan olacaktır

AK Parti’de yenilenme arzusunun her zaman en üst seviyede olduğunu ve her seçimde yüzde 60 oranında bir yenilenme olduğunu belirten Özhaseki, "Tecrübeli isimlerden de kalacaklar olacaktır. MYK’da benden yaşlı bir iki kişi vardır. Gerisi hep genç isimler. Şahsi fikrim; yüzde 60-70 oranında partide yenilenme bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yenilenmenin teşkilatlar için önemli olduğunun altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Teşkilatlar için önemlidir. Yenilenme olunca önlerinin açıldığını görürler, ‘Ben de vekil olabilirim’ derler” dedi. 

Benim fikrim 3 dönem kuralı uygulanmalı

AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 64 milletvekili olduğu hatırlatılan Mehmet Özhaseki, “Ben de üç dönemliklerden biriyim. Benim şahsi hedefim bir kere daha aday olmamak. Şahsi kanaatim kural işletilmeli. Cumhurbaşkanı üç dönemliklerden bazı isimlerle çalışmak isterse, elbetteki takdir kendilerinin" diye konuştu. 

Belediye başkanları milletvekili olacak mı?

AK Parti'de il başkanları ve belediye başkanlarından çok sayıda ismin aday olmak istediği hatırlatılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Genel prensip itibarıyla belediye başkanlarına ‘İstifa etmeyin’ diyoruz. 3-4 dönemdir belediye başkanlığı yapanlardan vekil olması uygun bulunanlara zaten söylenecektir. Bunlar da bir elin parmaklarını geçmez” dedi.

AK Parti'de kimler 3 dönem kuralına takılıyor

AK Parti'de 65 isim 3 dönem kuralına takılıyor. Kurala takılan isimlerin başında eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Sekreter Fatih Şahin, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma Eski Bakanı Ahmet Arslan, MKYK üyesi Öznur Çalık, Yalçın Akdoğan, Yılmaz Tunç ve Cevdet Yılmaz geliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Millet İttifakı’nın adayı ne zaman açıklanır? Mahmut Övür yazdı
Millet İttifakı’nın adayı ne zaman açıklanır? Mahmut Övür yazdı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte Ocak 2023 enflasyon rakamları
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte Ocak 2023 enflasyon rakamları
Kocasından ayrıldı, evleri ayıramadı! Almanya'dan bu kez gelişinde canice katledildi
Kocasından ayrıldı, evleri ayıramadı! Almanya'dan bu kez gelişinde canice katledildi
Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! İYİ Partili Ünal Çetin hakkında flaş karar
Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! İYİ Partili Ünal Çetin hakkında flaş karar
Ali Palabıyık gündem oldu Serdar Ali Çelikler ihbar etti: Ali Palabıyık denen şikeci
Ali Palabıyık gündem oldu Serdar Ali Çelikler ihbar etti: Ali Palabıyık denen şikeci
Bolu'da zincirleme trafik kazası! İstanbul yönü trafiğe kapandı
Bolu'da zincirleme trafik kazası! İstanbul yönü trafiğe kapandı
Selahattin Baki Ali Palabıyık'a saydırdı: Şeref yoksunu Ivan Bebek'in önüne geçti
Selahattin Baki Ali Palabıyık'a saydırdı: Şeref yoksunu Ivan Bebek'in önüne geçti
Golü iptal edilen Fenerbahçeli Mert Hakan'ın paylaşımına beğeni yağdı
Golü iptal edilen Fenerbahçeli Mert Hakan'ın paylaşımına beğeni yağdı
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a: Allah belanı vermesin ama Allah cezanı versin
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a: Allah belanı vermesin ama Allah cezanı versin
Motorine üst üste 4. indirim geliyor! İşte 3 Şubat 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları..
Motorine üst üste 4. indirim geliyor! İşte 3 Şubat 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları..
Tokat'da deprem oldu! AFAD şiddetini duyurdu
Tokat'da deprem oldu! AFAD şiddetini duyurdu
"Eksi 5 derecede ucuz et kuyruğu" 3 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
"Eksi 5 derecede ucuz et kuyruğu" 3 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...