AK Parti'de büyük yenilenme! Mehmet Özhaseki açıkladı: Aday olmam üç dönem kuralı işlemeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekili listelerinde en az yüzde 60 yenilenme bekliyor. "AK Parti’de yenilenme arzusu her zaman en üst seviyededir. Genelde yüzde 60 oranında bir yenilenme olur" diyen Özhaseki, "3 dönem kuralı işletilmeli. Ben de üç dönemliklerden biriyim. Benim şahsi hedefim bir kere daha aday olmamak” dedi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine gidiyor. Milletvekili adayı olmak isteyenler partilerin Genel Merkezi'ni ablukaya alırken, milletvekilleri de yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceklerini merak ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti milletvekilleri arasında yüzde 60 oranında yenilenme beklediğini söyledi. Kendisinin de 3 dönemliklerden olduğunu belirten Özhaseki, tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Hürriyet'e konuşan Mehmet Özhaseki, AK Parti milletvekili adaylarını belirlemek için teşkilatların, kadın ve gençlik kollarının görüşlerinin alındığını belirterek, "Hem mevcut vekillerin durumu hem de o ilde kimlerin vekil olarak görülmesi istendiği soruluyor. Temayül yoklamaları yapılıyor. Her ilde anket çalışmaları sürüyor. Açık uçlu soru soruluyor. ‘Kimi vekil görmek isterseniz?’ sorusu yöneltiliyor. Yine illerdeki çalışmalarda, mevcut milletvekillerinin çalışmaları da sorular arasında" dedi.

Tecrübeli isimlerden kalan olacaktır

AK Parti’de yenilenme arzusunun her zaman en üst seviyede olduğunu ve her seçimde yüzde 60 oranında bir yenilenme olduğunu belirten Özhaseki, "Tecrübeli isimlerden de kalacaklar olacaktır. MYK’da benden yaşlı bir iki kişi vardır. Gerisi hep genç isimler. Şahsi fikrim; yüzde 60-70 oranında partide yenilenme bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yenilenmenin teşkilatlar için önemli olduğunun altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Teşkilatlar için önemlidir. Yenilenme olunca önlerinin açıldığını görürler, ‘Ben de vekil olabilirim’ derler” dedi.

Benim fikrim 3 dönem kuralı uygulanmalı

AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 64 milletvekili olduğu hatırlatılan Mehmet Özhaseki, “Ben de üç dönemliklerden biriyim. Benim şahsi hedefim bir kere daha aday olmamak. Şahsi kanaatim kural işletilmeli. Cumhurbaşkanı üç dönemliklerden bazı isimlerle çalışmak isterse, elbetteki takdir kendilerinin" diye konuştu.

Belediye başkanları milletvekili olacak mı?

AK Parti'de il başkanları ve belediye başkanlarından çok sayıda ismin aday olmak istediği hatırlatılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Genel prensip itibarıyla belediye başkanlarına ‘İstifa etmeyin’ diyoruz. 3-4 dönemdir belediye başkanlığı yapanlardan vekil olması uygun bulunanlara zaten söylenecektir. Bunlar da bir elin parmaklarını geçmez” dedi.