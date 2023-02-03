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CHP'de önemli isimler aday olmayacak! Kemal Kılıçdaroğlu uyardı: Bakanlık bekleyen olmasın

CHP'de önemli isimler aday olmayacak! Kemal Kılıçdaroğlu uyardı: Bakanlık bekleyen olmasın

14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler öncesi CHP kulisleri fena halde karıştı. CHP’nin birçok önemli kurmayının milletvekili adayı olamayacakları iddia edildi. Bunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki uyarısı neden oldu...

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CHP'de milletvekili adayı olmayı bekleyen CHP kurmaylarına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kötü haber geldi. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisindeki isimlere “Bakanlığı düşünen milletvekili adayı olmasın” mesajını ilettiğini yazdı. CHP'de yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmak isteyenlere de 'milletvekili adayı olmayın' denildi. Muhalefet cephesinde milletvekili olmanın eskiye oranla çok daha zor olduğunu söyleyen Pehlivan, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:

Bakan ve Belediye Başkanı olmak isteyen...

"Öğrendim ki Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin MYK toplantısında 2 kez açık mesaj vermiş: 'Bakanlığı düşünen milletvekili adayı olmasın.'  Hatta ve hatta, 14 Mayıs’tan sadece 10 ay sonra gerçekleşecek yerel seçimlerde belediye başkanı olmak isteyenlerin de milletvekili olması arzulanmıyor. 

Birçok önemli isim aday olmazsa şaşırmayın

Hal böyleyken...  Misal, CHP’nin birçok önemli kurmayı milletvekili adayı olmazsa şaşırmamak gerekiyor. CHP’nin parti yönetimindeki MYK üyelerinin, Meclis’e girip girmeme konusunda genel başkanları Kılıçdaroğlu ile özel görüşme yapması bekleniyor. CHP’nin ağır topları 'Benim hakkımda bir tasarrufunuz var mı' sorusuna alacakları yanıta göre yol çizecekler. 

Kılıçdaroğlu ters köşeye de yatırabilir

Gelin görün ki... Bir bilenin şu sözü dikkate değerdi: 'Kılıçdaroğlu renk vermemesiyle ve ters köşeleriyle bilinir. ‘Milletvekili adaylığını koyma’ diyebileceği bazı isimleri, cumhurbaşkanı olması durumunda bakan da yapmazsa hiç şaşırmayın.'

Vekil olamayan itiraz etmez çünkü...

Hoş, milletvekili de bakan da olamayanların pek tepki vermesi beklenmiyor. Öyle ya, belki bürokraside önemli bir koltuğu hak ederler...  Neyse, siyasetçi olmak da çok zor iş!"

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