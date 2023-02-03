BIST 4.781
DOLAR 18,82
EURO 20,52
ALTIN 1.157,44
HABER /  GÜNCEL

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 3'ü belediye başkan yardımcısı 28 gözaltı

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 3'ü belediye başkan yardımcısı 28 gözaltı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında 28 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediyesi'nin iki belediye başkan yardımcısı ile Kadıköy Belediye Başkan yardımcısı da var. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de de şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı açıklandı.

Abone ol

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi'nden milyonlarca haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

Üç belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

Soruşturma kapsamında şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında iki Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen şu an Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Battal İlgezdi'nin de ifadesi alınacak

Şüpheli konumda olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
.

ÖNCEKİ HABERLER
İş insanı İnan Kıraç'ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıktı 45 milyon euro
İş insanı İnan Kıraç'ın yıllardır sakladığı sır ortaya çıktı 45 milyon euro
Bursa'da husumetli sürücüler ortalığı birbirine kattı! Önce çarpıştılar, sonra tekme tokat kavga ettiler!
Bursa'da husumetli sürücüler ortalığı birbirine kattı! Önce çarpıştılar, sonra tekme tokat kavga ettiler!
Sınırı böyle geçtiler! Mültecinin lafı duyanlarda şaşkınlık yarattı
Sınırı böyle geçtiler! Mültecinin lafı duyanlarda şaşkınlık yarattı
AK Parti'de büyük yenilenme! Mehmet Özhaseki açıkladı: Aday olmam üç dönem kuralı işlemeli
AK Parti'de büyük yenilenme! Mehmet Özhaseki açıkladı: Aday olmam üç dönem kuralı işlemeli
Millet İttifakı’nın adayı ne zaman açıklanır? Mahmut Övür yazdı
Millet İttifakı’nın adayı ne zaman açıklanır? Mahmut Övür yazdı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte Ocak 2023 enflasyon rakamları
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte Ocak 2023 enflasyon rakamları
Kocasından ayrıldı, evleri ayıramadı! Almanya'dan bu kez gelişinde canice katledildi
Kocasından ayrıldı, evleri ayıramadı! Almanya'dan bu kez gelişinde canice katledildi
Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! İYİ Partili Ünal Çetin hakkında flaş karar
Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! İYİ Partili Ünal Çetin hakkında flaş karar
Ali Palabıyık gündem oldu Serdar Ali Çelikler ihbar etti: Ali Palabıyık denen şikeci
Ali Palabıyık gündem oldu Serdar Ali Çelikler ihbar etti: Ali Palabıyık denen şikeci
Bolu'da zincirleme trafik kazası! İstanbul yönü trafiğe kapandı
Bolu'da zincirleme trafik kazası! İstanbul yönü trafiğe kapandı
Selahattin Baki Ali Palabıyık'a saydırdı: Şeref yoksunu Ivan Bebek'in önüne geçti
Selahattin Baki Ali Palabıyık'a saydırdı: Şeref yoksunu Ivan Bebek'in önüne geçti
Golü iptal edilen Fenerbahçeli Mert Hakan'ın paylaşımına beğeni yağdı
Golü iptal edilen Fenerbahçeli Mert Hakan'ın paylaşımına beğeni yağdı