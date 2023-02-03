CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 3'ü belediye başkan yardımcısı 28 gözaltı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında 28 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediyesi'nin iki belediye başkan yardımcısı ile Kadıköy Belediye Başkan yardımcısı da var. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de de şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı açıklandı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi'nden milyonlarca haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

Üç belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

Soruşturma kapsamında şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında iki Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen şu an Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Battal İlgezdi'nin de ifadesi alınacak

Şüpheli konumda olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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