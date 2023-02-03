Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı: Arayarak bildirin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbullulara çağrı yaparak "Hava soğuk, lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim." dedi.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbullulara çağrı yaptı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı
Kıymetli İstanbullular, Şehrimizde bugün itibarıyla 618 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Hava soğuk, lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim.