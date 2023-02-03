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Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı: Arayarak bildirin

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara çağrı: Arayarak bildirin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbullulara çağrı yaparak "Hava soğuk, lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim." dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbullulara çağrı yaptı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı

Kıymetli İstanbullular, Şehrimizde bugün itibarıyla  618 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Hava soğuk, lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim.

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