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Hollanda'da inşaattan düşen Türk işçi hayatını kaybetti

Hollanda'da inşaattan düşen Türk işçi hayatını kaybetti

HOLLANDA'da çalıştığı inşattan düşen Türk işçi hayatını kaybetti. 49 yaşındaki Ay'ın cenazesi uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

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Olay, Hollanda'nın Gramverhage şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ay (49) çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Murat Ay'ın cenazesi uçakla İstanbul aktarmalı olarak Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Ay'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Murat Ay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine gönderildi.

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