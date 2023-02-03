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Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 23'üncü haftada oynanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu. Mücadelede Halil Umut Meler görevlendirildi. İşte haftanın diğer karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler...

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Süper Lig'in 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak 23'üncü hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçı olan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında hakemin kim olacağı merak konusuydu. Derbi mücadelesinde Halil Umut Meler görevlendirildi.

Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Olaylı 2 hakem geri döndü

Öte yandan Sabri Çelik'in istifasının ardından göreve gelen ve başkanlığını Prof. Dr. Lale Orta'nın yaptığı MHK, Erkan Özdamar'ı 8, Atilla Karaoğlan'ı 7 hafta sonra müsabakalara atadı.

TFF, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N’Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan tartışmalı pozisyonun ve 16. haftadaki Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde Sivasspor’un iptal edilen golündeki VAR kayıtlarını yayınlamış, dönemin MHK'si de maçların hakemleri Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'ın 'önemli hakem hatası' yaptığını duyurmuştu.

Atilla Karaoğlan; Fenerbahçe - Konyaspor, Erkan Özdamar ise Giresunspor - Kayserispor mücadelelerinde düdük çalacak. 

İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

Yarın

13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan

5 Şubat Pazar

13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Murat Erdoğan
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Halil Umut Meler

6 Şubat Pazartesi

17.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Giresunspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

Galatasaray’ın evinde Trabzonspor’u ağırlayacağı mücadele 5 Şubat Pazar günü saat 20.00’da oynanacak. Mücadele BeINspors'tan canlı yayınlanacak.

Kritik maçların adamı

Halil Umut Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de az ama önemli müsabakalarda düdük çaldı. Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Galatasaray, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir maçlarını yönetti.

İki takım arasındaki karşılaşmayı daha önce 1 kez yönetti

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 1 karşılaşmada görev aldı. 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.

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