Süper Lig'de 23'üncü haftada oynanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu. Mücadelede Halil Umut Meler görevlendirildi. İşte haftanın diğer karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler...Abone ol
Süper Lig'in 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak 23'üncü hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçı olan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında hakemin kim olacağı merak konusuydu. Derbi mücadelesinde Halil Umut Meler görevlendirildi.
Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Olaylı 2 hakem geri döndü
Öte yandan Sabri Çelik'in istifasının ardından göreve gelen ve başkanlığını Prof. Dr. Lale Orta'nın yaptığı MHK, Erkan Özdamar'ı 8, Atilla Karaoğlan'ı 7 hafta sonra müsabakalara atadı.
TFF, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N’Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan tartışmalı pozisyonun ve 16. haftadaki Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde Sivasspor’un iptal edilen golündeki VAR kayıtlarını yayınlamış, dönemin MHK'si de maçların hakemleri Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'ın 'önemli hakem hatası' yaptığını duyurmuştu.
Atilla Karaoğlan; Fenerbahçe - Konyaspor, Erkan Özdamar ise Giresunspor - Kayserispor mücadelelerinde düdük çalacak.
İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
Yarın
13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan
5 Şubat Pazar
13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Murat Erdoğan
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Halil Umut Meler
6 Şubat Pazartesi
17.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Giresunspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
Galatasaray’ın evinde Trabzonspor’u ağırlayacağı mücadele 5 Şubat Pazar günü saat 20.00’da oynanacak. Mücadele BeINspors'tan canlı yayınlanacak.
Kritik maçların adamı
Halil Umut Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de az ama önemli müsabakalarda düdük çaldı. Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Galatasaray, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir maçlarını yönetti.
İki takım arasındaki karşılaşmayı daha önce 1 kez yönetti
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 1 karşılaşmada görev aldı. 26 Aralık 2020 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.