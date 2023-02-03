İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Cihan Paçacı gibi o da istifa etmeli

Cihan Paçacı'yı istifa ettiren "Kemal Kılıçdaroğlu'nu onaylamayız" çıkışının bir benzeri bu kez İYİ Parti'nin diğer Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'den geldi. "CHP o masayı Kemal Bey’in cumhurbaşkanı adaylığını onaylatmak için kurduysa, biz onay makamı değiliz" diyen Özlale, "Anketlerde iki belediye başkanı öne çıkıyor! ifadelerini kullandı. CHP'li ismin istifasını istedib

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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ittifakın adayının 13 Şubat'ta yapılacak Altılı Masa toplantısında belirleneceğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Bu konuda İyi Parti’nin bilgisinin olmadığını ve kendilerinin bunu televizyondan öğrendiklerini söyleyen Özlale, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kemal Bey aday gösterilmezse Altılı Masa dağılır” açıklaması için de “Gerçekten CHP masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” ifadelerini kullandı.

"Yavaş ve İmamoğlu'na aynı mesafedeyiz"

"Aday konusunda en rahat parti İyi Parti’dir. Çünkü biz 1,5 yıldan beri aslında kendi önerimizi her tarafta söylüyoruz" diyen Özlale, "Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nu istemiyorsunuz" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Hayır kesinlikle onu söylemiyoruz. İki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’na aynı mesafedeyiz."

Tek yardımcı Akşener olsun teklifi...

"11-12 gün içinde bu işin oldu, bittiye getirilmesi, ‘artık biz aday belirleme sürecine başladık, 11 gün sonra adayımızı belirliyoruz’ ifadeleri bana çok iyi niyetli gelmiyor" diyen Ümit Özlale, "Bu dönemde bizi çok üzen gelişmeler de var. Örneğin geçiş süreci yol haritasında bizim, 'Tek cumhurbaşkanı yardımcısı olsun o da Meral Hanım olsun' dediğimiz yazılıyor. Hiçbir şekilde böyle bir talebimiz yok. Bu adeta bir karalama kampanyasına dönüştü. İyi Parti’nin tek cumhurbaşkanı yardımcısı olsun önerisi yok." ifadelerini kullandı.

Paçacı istifa etti, Kuşoğlu gereğini yapmadı

Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat’ta açıklanmayabileceğini belirten İYİ Partili Ümit Özlale, "Bir rahatsızlığımız daha var. Biz Altılı Masa’nın ruhuna zarar verdiğini düşündüğü için, çok sevdiğimiz Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı’yı kaybettik. Bu bizi çok üzdü. Fakat biraz geriye gidelim, ‘Altılı Masa Kemal Bey’i aday göstermezse o masa dağılır’ diyen Sayın Bülent Kuşoğlu aynı mekanizmayı çalıştırmadı. Belki esas kriz oradaydı. Düşünün burada biz geniş bir platformda herkesin benimseyebileceği cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarına başladık. Orada Kemal Bey’in çok yakını, benim de saygı duyduğum Kuşoğlu, ‘masa dağılır’ diye açıklama yapıyor. Bunun üzerine herhangi bir mekanizma çalıştırılmadı."