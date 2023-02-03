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3 büyüklerin borçları açıklandı borç zirvesinde yer alan takım

3 büyüklerin borçları açıklandı borç zirvesinde yer alan takım

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 1 Haziran - 30 Kasım 2022 dönemine ait finansal tablolarına göre, Fenerbahçe'nin 3 milyar 570 milyon TL, Beşiktaş'ın 3 milyar 231 milyon TL ve Galatasaray'ın da 2 milyar 648 milyon TL borcu olduğu açıklandı.

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Bağımsız denetim firması KPMG Türkiye, üç büyüklerin 1 Haziran - 30 Kasım 2022 dönemine ait mali durumu ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

Finansal tablolar ve denetim raporlarına dayanarak gerçekleştirilen değerlendirmeye göre, hasılat ve satış geliri 1 milyar 36 milyon TL ile en fazla olan kulüp Fenerbahçe. Öte yandan 30 Kasım 2022 itibarıyla en borçlu kulüp 3 milyar 570 milyon TL ile yine sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe borçlarda zirvede

Mali tablolara göre, 30 Kasım 2022 itibarıyla net borçları en fazla olan kulüp 3 milyar 570 milyon TL ile Fenerbahçe. Bu alanda ikinci sıradaki Beşiktaş'ın 3 milyar 231 milyon TL borcu bulunurken, üçüncü sıradaki Galatasaray'ın da 2 milyar 648 milyon TL ile borcu var.

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