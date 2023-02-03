Damadın düğünde tehlikeli denemesi hayatını kararttı

Düğünde damadın tehlikeli denemesi feci bitti. Damat ters takla şovu yapmak isterken kafa üstü yere çakılarak beyin travması geçirdi. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç yemek yemeyi bile tekrar öğrenmek zorunda kaldı. Hareket kaybı yaşayan damadın şimdi tedavisi sürüyor...

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ABD’de 2022 yılının Eylül ayında evlenen ve Ekim ayında da arkadaşları ve aileleriyle birlikte bir düğün yapan Kelsey ve Mike Mynatt çiftinin mutlu anları yerini üzüntüye bıraktı.

Düğün gecesinde dans pistine çıkan ve arkadaşlarıyla dans eden Mike, heyecanla dans figürleri sergilerken iki ayak üstündeyken ters takla atmaya çalışınca korkunç bir kaza geçirdi. Genç adam tam takla atamadı ve kafasının üzerine düşünce beyin travması geçirdi.

Hareket kaybı yaşadı

Alelacele hastaneye kaldırılan adam ameliyata alınsa da hareket kaybı yaşadı. Kelsey, “Normalde Mike bu hareketi sorunsuz yapıyordu ama düğün sırasında yerde su vardı ve damatlık ayakkabılarının tabanı da kösele olduğu için kaydı” dedi.

Yemek yemeyi bile öğrenmek zorunda kaldı

Kafasına aldığı darbeden dolayı beyni sürekli şişen adam 1 ay boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine geldi. Fakat yürümekte, hareket etmekte zorluk yaşayan adam yemek yemeyi bile zaman içinde öğrendi.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Kelsey, bütün takipçilerinden yardım istedi. Kelsey, “Mike’ın iyileşme süreci iyi gidiyor ve onunla gurur duyuyorum” dedi.

Kelsey, hastane ve fizik tedavi masrafları için de yardım istedi. Kelsey, böyle tehlikeli hareketler yapılmaması konusunda da takipçilerini ve arkadaşlarını uyardı.