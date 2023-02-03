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Sivas'ta yan yana iki gölde ilginç manzara, görenler telefona sarıldı: Allah'ın lütfu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Sivas'ta yan yana iki gölde ilginç manzara, görenler telefona sarıldı: Allah'ın lütfu

SİVAS'ta yan yana olan iki gölde oluşan manzara kent halkını hayrete düşürdü. Zara'da yaşanan durum ilginç karşılandı, "Allah'ın lütfu" gibi yorumlar yapıldı.

Sivas'ta yan yana iki gölde ilginç manzara, görenler telefona sarıldı: Allah'ın lütfu

Zara ilçesi Canova köyünde bulunan ve birbirine oldukça yakın olan iki göl, doğal güzellikleriyle kendilerine hayran bırakıyor.

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Sivas'ta yan yana iki gölde ilginç manzara, görenler telefona sarıldı: Allah'ın lütfu

Birçok doğasever tarafından yaz kış ziyaret edilen göller bu günlerde şaşkınlığa neden olan görüntüler oluşturdu.

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Sivas'ta yan yana iki gölde ilginç manzara, görenler telefona sarıldı: Allah'ın lütfu

Bölge sakinlerini şaşırtan durum

Birbirine oldukça yakın olan göllerden biri hava sıcaklığının düşmesiyle donarken diğerinin donmaması dikkat çekti.

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Sivas'ta yan yana iki gölde ilginç manzara, görenler telefona sarıldı: Allah'ın lütfu

Çukurda bulunan Karagöl’ün yüzeyi donarken etrafı açıkta olan Ağagöl’ün yüzeyi donmadı. İki göl drone ile görüntülendi.

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