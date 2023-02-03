Sivas'ta yan yana iki gölde ilginç manzara, görenler telefona sarıldı: Allah'ın lütfu
İhlas Haber Ajansı
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SİVAS'ta yan yana olan iki gölde oluşan manzara kent halkını hayrete düşürdü. Zara'da yaşanan durum ilginç karşılandı, "Allah'ın lütfu" gibi yorumlar yapıldı.
Zara ilçesi Canova köyünde bulunan ve birbirine oldukça yakın olan iki göl, doğal güzellikleriyle kendilerine hayran bırakıyor.
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Birçok doğasever tarafından yaz kış ziyaret edilen göller bu günlerde şaşkınlığa neden olan görüntüler oluşturdu.
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Bölge sakinlerini şaşırtan durum
Birbirine oldukça yakın olan göllerden biri hava sıcaklığının düşmesiyle donarken diğerinin donmaması dikkat çekti.
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Çukurda bulunan Karagöl’ün yüzeyi donarken etrafı açıkta olan Ağagöl’ün yüzeyi donmadı. İki göl drone ile görüntülendi.
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