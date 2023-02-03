Manisa'da vahşet! 3 yaşında çocukları vardı

MANİSA'dan son gelen haber korkunç! Soma ilçesinde boşandığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre, Emre S. (25) ile eşi Bahar Kırbaş (25), 2021 yılında boşandı. 3 yaşında bir kız çocukları olan çiftin bir süredir beraber yaşadıkları öğrenilirken, çift dün akşam henüz bilinmeyen bir sebeple evlerinde tartışmaya başladı. Emre S. boşandığı eski eşi Bahar Kırbaş'ı göğsünden bıçakladı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi eski eş Emre S. ise olay yerinden cinayet aletiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre S., Soma Adliyesine sevk edildi.