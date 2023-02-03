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Bakan Nebati: Enflasyonda en zorlu dönem geride kaldı

Bakan Nebati: Enflasyonda en zorlu dönem geride kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Nebati, "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nebati şunları kaydetti:

-Kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğilimi Ocak ayında da sürmüştür. Buna göre, Aralık ayında yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 57,68 seviyesine gerilemiştir.

-Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir.

-Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız.

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