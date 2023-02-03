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Ekrem İmamoğlu'na 'Nereden nereye' cevabı; Bakan Varank: Seviyorsan git konuş...

Ekrem İmamoğlu'na 'Nereden nereye' cevabı; Bakan Varank: Seviyorsan git konuş...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi sesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetildiğini söyledi. İmamoğlu, Erdoğan'ın birçok kez kullandığı 'nereden nereye' lafına vurgu yaparak "Bir benzetme daha yapsınlar" diyerek güldü. İmamoğlu'nun o anlarını sürpriz bir şekilde paylaşan Bakan Mustafa Varank, 'Seviyorsan git konuş bence' dedi...

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Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'te düzenlenen açılış töreninde Vali Kemal Kızılkaya ile arasında geçen diyaloğa gönderme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi" açılışında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık kullandığı "Nereden nereye" ifadelerine göndermede bulundu.

"Bir benzetme daha yapsınlar"

İBB Başkanı gülümseyerek, "Ben böyle yapınca da 'sesin çok benziyor' diyorlar. (Gülüyor) Fesuphanallah... Nereden nereye diyeyim birazcık öyle... Bir benzetme daha yapsınlar" dedi.

"Seviyorsan git konuş bence..."

İmamoğlu'nun o anları sosyal medyada çok konuşulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan jet yanıt geldi. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu etiketleyerek "Seviyorsan git konuş bence..." diye yazdı.

Bilecik'teki diyaloğu eleştirmişti

İmamoğlu, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'te düzenlenen açılış töreninde Vali Kemal Kızılkaya ile arasında geçen diyaloğu bir göndermeyle eleştiride bulunmuştu. "Biz çalışma arkadaşlarımızla göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp 'Konuş bakayım' demiyoruz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Böyle yapmayın, devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin" diye konuşmuştu.

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