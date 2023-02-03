Konsolosluk kapatmanın ardından 'dost ülke' ajanının Türkiye'ye ihaneti çıktı

Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiasıyla konsolosluklarını kapatan 9 batılı ülkenin ardından "dost" denilen ülkeden gelen bir istihbarat elemanının intikam planı çıktı. Bu ajanın İstanbul'da kendisine verilen görevi başaramayınca, diğer ülkelerin istihbarat servislerine düzmece saldırı planları servis ettiği belirlendi. Yazar Özkan Tamirak ayrıntıları yazdı.

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Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayımlayan ve bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik temsilciliklerini ve konsolosluklarını geçici olarak kapatan 9 ülke tepkilerin odağında.

Peki gerçekten bir saldırı olasılığı mı var mıydı? Gerçekten konsolosluklarını kapatan ülkelerin elinde ne bilgi var? Merak edilen konuya ilişkin çarpıcı bir yazı tv100 yazarı Özkan Tamirak'tan geldi.

"Suriye ve Kuzey Irak’ta istihbarat sağlayacak bir muhbir arıyordu"

İşin aslını araştıran Tamirak, elde ettiği müthiş detayları "Ajan savaşlarında dost ülke ihaneti!" başlıklı yazısında paylaştı:

İşin aslını araştırdım. Türkiye’nin en yakın dostlarından olan bir ülkenin istihbarat elemanı İstanbul’a geldi. Gelmesinin amacı ise kendisine Suriye ve Kuzey Irak’ta istihbarat sağlayacak bir muhbir arıyordu. Belirlediği kişiyle ön görüşmelerini yaptı. Bu şahsı kısmen de olsa kandırmayı başardı.

Bu kişinin cep telefonundan İstanbul’a ait bazı fotoğrafları aldı. Özellikle Beyoğlu’ndaki azınlıklara ait yerlerin bilgilerini ve görüntülerini topladı. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Muhbir yapmak istedikleri kişi bu teklifi kabul etmedi.

Her anları takip altındaydı

Bütün olaylar zinciri bundan sonra başladı. Ne yapsalar da ikna etmeyi başaramadılar. Bu kişi hemen Türkiye’yi terk etti. Ama “dost” dediğimiz ülkenin ajanlarının bilmediği bir şey vardı. Türk istihbarat birimleri tüm bu görüşmeleri adım adım takip ediyordu. Her anları görüntülenerek kayda alındı.

İntikam almak istedi

Verilen görevi başaramayan ajan bu defa intikam peşine düştü. Kendisine ajanlık yapmayı kabul etmeyen şahsın isminin de bulunduğu bir liste hazırladı. Bu şahısın cep telefonundan aldığı fotoğrafları da dosya ekleyerek bir saldırı planlarının olduğun iddia etti. Bu notları başka ülkelerin istihbarat birimlerine de servis etti.

17 kişi gözaltına alındı sorgu sonrası gerçek ortaya çıktı

Düzmece istihbarat raporunda adı geçen 17 kişi İstanbul İstihbarat polisleri tarafından gözaltına alındı. Tek tek geçmişleri, bağlantıları, temas ettikleri kişiler incelendi. Dört gün sorgulandılar. Evlerinde ele geçirilen bütün materyaller titizlikle incelendi. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunamadı. Sözde dost ülkenin ajanının karanlık planı da suya düştü."

Konsolosluk kapatan 9 ülke

Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiasıyla konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ABD'nin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi dün kayma saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakanlığa çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’nın Ankara Büyükelçileri ve temsilcilerine konuya ilişkin tepki aktarılmış ve Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatıldı.