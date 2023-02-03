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Saadet Partisi 'Kılıçdaroğlu' haberlerini yalanladı!

Saadet Partisi 'Kılıçdaroğlu' haberlerini yalanladı!

Saadet Partisi, genel başkanları Temel Karamollaoğlu’nun ‘Millet İttifakı’ liderlerine ziyaretine ilişkin ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

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Gazeteci İsmail Saymaz dün sosyal medya üzerinden Saadet lideri Karamollaoğlu dün Davutoğlu ve Babacan’ı ziyaretinde, ilk kez Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider itiraz etmedi. Karamollaoğlu, bugün Kılıçdaroğlu ziyaretinde, ‘Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum’ dedi” ifadesini kullandı.

Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu da benzer bir iddiada bulunarak, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ve ittifaktaki diğer liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını iddia etti.

Saadet Partisi basın müşaviri Hacı Murat Uzgur Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Millet İttifakı ortaklarının bir araya geleceği 13 Şubat tarihindeki toplantının ev sahibi olarak liderleri ziyaret eden Genel Başkanımız Karamollaoğlu görüşmeleri bir mahremiyet çerçevesinde yürütmektedir. Görüşülen sayın genel başkanlara duyduğumuz saygı gereği, mahrem olan bu görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmemektedir. Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir. Milletimizin geleceğiyle ilgili yapılan bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar da inşallah hayırlı olacaktır.” ifadesini kullandı.

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