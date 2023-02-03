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Jorge Jesus maç biter bitmez sahaya koştu Ali Palabıyık'a ne dedi? İşte o diyalog

Jorge Jesus maç biter bitmez sahaya koştu Ali Palabıyık'a ne dedi? İşte o diyalog

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın hakemi Ali Palabıyık verdiği kararlarla gündeme damga vuran isim olurken karşılaşmanın sonunda Jorge Jesus'a kırmızı kart gösterirken ikili arasındaki diyalog ortaya çıktı.

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Süper Lig'in 22. haftasında herkesin merakla beklediği Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı ve ekipler sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldılar. Mücadelede en çok konuşulan isim ise hakem Ali Palabıyık oldu.

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Fenerbahçeli oyuncular, kullanılan korner sırasında Batshuayi'ye ceza sahası içinde yapılan hareket için de penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltıları

Mücadelenin 30. dakikasında ise İrfan Can Kahveci'nin elle oynadığı gerekçesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı. Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını verirken İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi. Milli oyuncu, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü. Maçın 69. dakikasında ise Belhanda ile girdiği mücadelenin ardından Samet Akaydin yerde kaldı. Sarı-lacivertliler bir kez daha penaltı beklerken Ali Palabıyık devam kararı verdi.

Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşma sonundaki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Karşılaşmada uzatmaların son dakikasında Miha Zajc, rakip ceza sahası ön çizgisinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyona ilişkin devam kararı verirken bu karar, Sarı-Lacivertlilerin yedek kulübesini ayağa kaldırdı. Kenarda Jorge Jesus verilen karara tepkisini gösterdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yedek kulübesinde tepkilerini dile getirirken son düdüğün çalmasıyla birlikte sahaya girerek maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yanına koştu. Jorge Jesus, son pozisyona ilişkin maçın hakemi Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösteren Fenerbahçeli oyuncular, teknik direktörleri Jorge Jesus'u da sakinleştirmeye çalıştılar. Portekizli hoca, pozisyona ilişkin görüşlerini ifade ederken şiddetli bir itirazda bulundu. Jorge Jesus'un itirazlarının ardından olay yerinden uzaklaştığı anda maçın hakemi Ali Palabıyık, Portekizli hocayı işaret ederek kırmızı kartını çıkardı.

Jorge Jesus hakeme ne dedi?

Maçın hakemi Ali Palabıyık'a gösterdiği tepki sonrasında kırmızı kart gören Jorge Jesus'un o sırada hakeme ne dediği ortaya çıktı. BeIN Sports'un haberine göre Jesus, o sırada Ali Palabıyık'a şu ifadeleri kullandı: "Ben pozisyonu yerimden gördüm, sen nasıl görmüyorsun!"

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