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Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme! 6 Şubat'ta başlıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme! 6 Şubat'ta başlıyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü, boğazlardan geçecek petrol ürünü taşıyan gemilerden 6 Şubat’tan itibaren sigorta teyit mektubu talep edecek.

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Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme getirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk boğazlarından yüklü olarak geçecek petrol ürünleri taşıyan gemilerin sigorta kuruluşlarından, gemi detayı, yükü ve seferinin yer aldığı ve P&I sigortasının bu gemi, sefer ve yük için geçerli ve kapsayıcı olacağını belirten bir mektup almaları ve bu belgeyi Seyir Planı’na eklemeleri gerektiği belirtildi.

Sigorta teyit mektubunun 6 Şubat'tan itibaren talep edileceği bildirildi.

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