AK Parti'den EYT ile ilgili o iddialara sert tepki: Yalan, iftira!

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni şart getirmediklerini belirterek, "Kanun teklifiyle kademeli prim sistemi getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin'den EYT düzenlemesine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Teklifi, salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, vatandaşların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabileceğini belirtti.

Nasıl başvuru yapılacak?

Başvurularda e-Devlet'in tercih edilmesinin hem başvuranlar hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için rahatlık verici olacağını dile getiren Akbaşoğlu, "Arzu eden SGK'ye bizzat gidip başvuru yapabileceği gibi posta yoluyla da başvuru yapabilme imkanı söz konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bunu kamuoyuna duyuracaktır. Bunun teknik altyapı çalışması da yapıldı." diye konuştu.

İlk emekli maaşı ne zaman?

Akbaşoğlu, "EYT'liler 1 Mart'tan itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazanabilecekler." dedi ve 1999'daki yasal düzenleme kapsamında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını taşıyanların emekli olabildiğini anımsattı.

İlave şartlar iddiası

"EYT teklifiyle ilave şartlar getirildi" iddiasına değinen Akbaşoğlu, "Bu, külliyen yalan, iftira. Hukuken dezenformasyon anlamında kamuoyunu yanıltmaya dönük bir yanlış. Asla yeni, ilave şart getirmiyoruz, daha önceden var olan üç şarttan yaş şartını tamamen kaldırıyoruz. Şart ilave etmiyoruz, tam tersine yaş şartını kaldırıyoruz. İşin hakikati budur, bunun dışında hiç kimseye itibar edilmemesi lazım. Muhalefet, bu konuyu sabote etme, değersizleştirme noktasında çarpık bir zihniyetle, EYT'lilerin sevincini ortadan kaldırmaya dönük bir tutumla hareket ediyor." değerlendirmesini yaptı.

EYT düzenlemesine yönelik iddialara tepki gösteren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Teklifimizle kademeli prim sistemi getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira. AK Parti'den önce çıkan kanun üç şart getirmişti; sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartı. Biz bu üç şarttan yaş şartını ortadan kaldırarak 2 milyon 250 bin insanımızın 2023 içinde emekli olabilmek hakkını getiriyoruz. Allah'ın izniyle aileleriyle beraber 10 milyon insanımıza dokunmuş oluyoruz. Sigortalılık süresini 9 Eylül 1999'dan öncesine taşıyabilen bütün kardeşlerimizin, çalışanlarımızın, 3-5 sene sonra bu yasadan yararlanabilme haklarını getiriyoruz. Onların da yaklaşık 5 milyon çalışanımız olduğunun bilinmesini istiyorum. Bu konuda herkes müsterih olsun."