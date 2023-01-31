EYT'de bunu yapanlar yandı! Faiziyle geri alınıyor başvururken bunu dikkat
Gelecek hafta yasalaşması planlanan EYT düzenlemesi ile emekli olacak vatandaşlara uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, başvuru yaparken gözden kaçırılmaması gerekenleri anlattı. Gerekli şartlara uyulmaması durumunda maaş faiziyle geri alınabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler...
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, gelecek hafta yasalaşması beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine başvuruda bulunacak emekli adaylarının dikkat etmesi gerekenleri açıkladı. Kaya, emekli olacakları "Faiziyle geri ödemek zorunda kalabilirsiniz" diyerek uyardı.
Kaya'nın açıklamasına göre; elektronik ortam ve SGK'ya gidip başvuru yapamayacak olanlar PTT kanalıyla başvuru yapabilirler.
PTT ile başvuru yapacaklar mutlaka iadeli taahhütlü gönderim yapmaları gerekiyor.
Hizmet dökümüne mutlaka bakılmalı. Yukarıydaki işe giriş tarihi staj girişiniz olabilir. Ama aşağıda en altta emeklilik geçerli olan prim yatırılmaya başlandığı tarih vardır. İki tarih arasında boşluk olabilir. Arada fark varsa hem prim günü hem sigortalılık süresinde takılma yaşanabilir.