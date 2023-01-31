EYT'de bunu yapanlar yandı! Faiziyle geri alınıyor başvururken bunu dikkat

Hizmet dökümüne mutlaka bakılmalı. Yukarıydaki işe giriş tarihi staj girişiniz olabilir. Ama aşağıda en altta emeklilik geçerli olan prim yatırılmaya başlandığı tarih vardır. İki tarih arasında boşluk olabilir. Arada fark varsa hem prim günü hem sigortalılık süresinde takılma yaşanabilir.