EYT'linin alacağı emekli maaşı belli oldu! İşte Meclis'te kabul edilen o maaşlar...

İlk yıl 2 milyon 246 bin emekli

Düzenlemeye göre, yasa çıktığında bu yıl 2 milyon 246 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Bunlardan 1 milyon 662 bini SSK, 89 bini Bağ-Kur ve 496 bini Emekli Sandığı'na kayıtlı bulunuyor. İlerleyen yıllarda ise 2.5 milyon kişinin daha emekli olacağı ve toplam sayının 4 milyon 787 bine ulaşacağı hesaplandı.