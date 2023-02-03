EYT'linin alacağı emekli maaşı belli oldu! İşte Meclis'te kabul edilen o maaşlar...
EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Salı günü de Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak. EYT düzenlemesiyle emekli olan SSK’lılara ortalama 7.113 lira, esnaf ve çiftçilere 5.867 lira aylık bağlanacak.
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yaş şartsız emeklilik hakkı getiren yasa teklifi, aşırı düşük emekli aylıkları nedeniyle büyük hayal kırıklığına yol açtı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa tasarısının etki analizine göre, yasa çıktığında bu yıl 2 milyon 246 bin kişi emekli olacak. Ancak yeni emeklilerin memurlar dışında kalan tamamına yakını asgari ücretin altında aylıkla geçinmek zorunda kalacak.
EYT'nin maliyeti kaç lira
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT maliyeti için 255 milyar lira rakamını açıklamıştı. Ancak EYT yasa teklifini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun maliyetin 194.4 milyar olacağını söylemesi şaşkınlık yarattı.
İlk yıl 2 milyon 246 bin emekli
Düzenlemeye göre, yasa çıktığında bu yıl 2 milyon 246 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Bunlardan 1 milyon 662 bini SSK, 89 bini Bağ-Kur ve 496 bini Emekli Sandığı'na kayıtlı bulunuyor. İlerleyen yıllarda ise 2.5 milyon kişinin daha emekli olacağı ve toplam sayının 4 milyon 787 bine ulaşacağı hesaplandı.
EYT yasalaştığında emekli olacak Bağ-Kur'lulara ortalama 5 bin 867 lira, SSK'dan emekli olanlara da ortalama 7 bin 113 lira aylık bağlanacak.