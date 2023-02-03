Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi : AFAD şiddetini açıkladı!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

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AFAD, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 14.05 sıralarında Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

Osmaniye Valisi'nden açıklama

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Değerli Hemşehrilerim, Merkez Üssü Düziçi İlçemiz Yarbaşı Beldesinde 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takip ve taramalarımız devam etmektedir. Bütün hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz bir sonraki paylaşımında ise "Düziçi İlçemizde meydana gelen depremle ilgili tarama ve takibimiz devam edilmektedir. Cenab-ı Allah bütün felaketlerden Ülkemizi korusun." dedi.