Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Emre Demir'in yeni takımı belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’nin Barcelona’dan bonservis bedeli ödemeden imza attırdığı genç yetenek Emre Demir, sezon sonuna kadar Samsunspor’a kiralandı.

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Fenerbahçe, Barcelona forması giyen orta saha oyuncusu Emre Demir’in transferini resmi olarak duyurmuştu. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ligin geriye kalan haftalarında kadroya girmekte zorlanacak oyuncunun tecrübe kazanması için kiralamayı düşünen Fenerbahçe işi bitirdi.

Samsunspor transferi açıkladı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Karadeniz temsilcisi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla transferi duyurdu.

Sezon başında Barcelona'ya gitti

Sezon başında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç futbolcu, Katalan ekibinin genç takımıyla 2 maça çıktı. 24 dakika süre alabilen Emre Demir, skor katkısı sağlayamadı.

4,5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Barcelona'nın 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Emre Demir'i bedelsiz olarak aldı. Kanarya, genç oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayseri'de 4 gol 2 asist yaptı

15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir, Kuvayi Milliyespor altyapısında futbola başladı. 2012'de Kayserispor altyapısına geçen genç yetenek, 2019 yılında profesyonel oldu. Kayserispor forması ile 38 karşılaşmaya çıkan Emre Demir, 4 gol, 2 asist kaydetti.

“Samsunspor’dan böyle bir teklif gelince direkt kabul ettim”

Sezon sonunda şampiyonluğun geleceğine inandığını belirten Emre, “Bana inandıkları, böyle bir teklif yaptıkları için çok mutlu oldum. Çünkü büyük bir camiaya geliyorum. Taraftarımızın beklediği şampiyonluk inşallah bu sezon gelecektir. İnşallah hep beraber bu yolda başarılı oluruz. Barcelona’dayken Fenerbahçe bana bir teklif sundu. Bunu da seve seve kabul ettim. Çünkü Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü. Oynamam da gerekiyordu ve Samsunspor’dan böyle bir teklif gelince de kabul ettim. Orada olsam da hem Süper Lig’i hem de TFF 1.Lig’i takip etmeye çalışıyordum. Samsunspor’u başarılı görüyorum. Böyle bir takımda, böyle bir hocamızın olması, böyle bir yönetimimizin olması takımı bu seviyeye getirdi. Takımımız inşallah bu sezon şampiyon olacaktır. Ben buna inanıyorum. Ben Barcelona’dayken menajerim bana gelen teklifleri söylemişti. Biz Fenerbahçe’nin doğru olacağını düşündük. Sezon sonuna kadar gitmem gereken bir takım vardı. Çok takım teklif gönderdi. Hepsini düşünme kararı aldım ama Samsunspor’dan böyle bir teklif gelince direkt kabul ettim. Hocamızla da konuştum. Bunda hocamızın da başkanımızın da çok büyük bir katkısı oldu” diye konuştu.

“Çok yetenekli ve gelecek vadediyor"

Emre Demir transferi hakkında konuşan Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ise, “Çok yetenekli ve gelecek vadeden, bizim de heyecanlanarak aramıza katmaktan keyif aldığımız Emre kardeşimizi transfer ettik. Samsunspor’a ve Samsunspor camiasına çok hayırlı olacak bir transfer. Hem kişiliği hem yapısı hem de yetenekleri ile bize çok katma değer katacağını, bizim de ona bir katma değer katacağımızı düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.