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Çok ilginç AK Parti kulisi! İkinci tura kalırsa İstanbul seçimi gibi fark olur

Çok ilginç AK Parti kulisi! İkinci tura kalırsa İstanbul seçimi gibi fark olur

Seçimler yaklaştıkça parti kulislerinde iddialar uçuşuyor... "AK Partililer, Kılıçdaroğlu’nu kolay lokma görmüyor" diyen Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "AK Partililer, seçimin birinci turda bitmesi gerektiğini söylüyor. Aksi durumda İstanbul’daki gibi aleyhte yüksek farkın yaşanabileceğinden kaygı duyuyorlar" diye yazdı.

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HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, "Altılı Masa, henüz adayını belirleyip açıklamasa da AK Partililer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkacağından emin" dedi.  Aydemir, AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında tereddüdü olmadığını savunduğu yazısında AK Parti kulislerinde konuşulanları şöyle aktardı:

Aday olmazsa zora girerler

- Bu arada, 'Kılıçdaroğlu, bu aşamadan sonra aday olmazsa beklentileri boşa çıkarmış ve minderden kaçmış olur' deniliyor. Bu yarış kaçınılmaz gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan geri durması Altılı Masayı da zora sokar.

- Alevi vatandaşları, Kürt vatandaşları, CHP’nin iktidara inanmış kanadını da küstürmüş olursunuz. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına en fazla itirazın da masa içinden geldiğini hatırlatmak isterim. Daha adaylığı açıklanmadan Kılıçdaroğlu’nun ismi masa partilerinden gelen açıklamalarla yıpratıldı.

AK Parti kolay Kılıçdaroğlu'nu lokma görmüyor!

- Siz bakmayın söylenenlere; konuştuğum AK Partililerin önemli bir bölümü, Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu’nun şansının diğer adaylara göre daha yüksek olduğunu düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, öyle kolay lokma olarak görülmüyor. Parlamenter sisteme geçiş sürecine nasıl inandığını herkes izliyor.

İkinci tura kalırsa fark yiyebiliriz kaygısı

- Yerel seçimde de Kılıçdaroğlu’nun stratejisi tutmuş; 'Kazanacağız' dediği bütün büyükşehirler kazanılmıştı. AK Partililer, seçimin birinci turda bitmesi gerektiğini söylüyor. Aksi durumda İstanbul’daki gibi mağduriyet algısı ve aleyhte yüksek farkın yaşanabileceği konusunda kaygı duyuyor…"

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