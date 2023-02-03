Çin yeniden uyandı gümüş için 2023 görkemli olabilir

Altın/gümüş oranının, son yıllardaki ortalamaların yaklaşık 20 puan üzerinde 80 seviyelerinde seyretmesi, gümüşün altına kıyasla ucuz kaldığına işaret ediyor. Analistler, Çin ekonomisinin yeniden açılmasıyla, gümüşün altına göre daha iyi performans sağlayacağı görüşünde.

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Değerli metaller merkez bankalarının faiz artırım stratejilerine ilişkin netlik arayışıyla dalgalı bir hafta geçirdi. Ancak gümüş gibi aynı zamanda endüstriyel metal kimlikli yatırım araçların seyri için bir diğer önemli faktör, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’in yeniden açılması. Uzmanlar, Çin’in sıfır COVID kısıtlamalarına geri dönmemesi halinde yılın geri kalanında gümüşün altından daha iyi performans gösterebileceği tahmininde bulunuyor.

Gümüş fiyatları son 6 ayda yüzde 14 değer kazanarak 23.0-24.0 dolar bandında hareket ediyor. Bir ons altının ne kadar gümüş aldığını gösteren altın/gümüş oranı da 80 seviyesi üzerinde konumlanarak gümüş varlığının altına kıyasla daha ucuz bir seviyede bulunduğuna işaret ediyor. Son yılların ağırlıklı ortalamasına bakıldığında bu seviyenin 60–70 aralığında olması gerekiyor. Bu oranın uzun vadeli ortalamanın üzerinde olması, gümüşün değerinin altında kaldığı, altının ise aşırı değerlendiği anlamına geliyor.

Ancak Çin ekonomisinin yeniden açılması, gümüşün parlamasına ve altından daha iyi duruş sergilemesine yardımcı olabilir. ICICI Prudential Asset Management Company (AMC) baş yatırım stratejisi Chintan Haria, "Çin’in yeniden açılması gümüş fiyatlarındaki ralliyi körüklüyor" diyor. Axis Securities Emtia Bölüm Başkanı Pritam Patnaik de, “Çin'de COVID hafiflerse ve daha fazla kesinti olmadan yeniden açılırsa, bu durum ana metallerde ve gümüşte bir ralliye yol açacaktır” şeklinde konuşuyor.

Uyuyan dev uyanmak üzere

Birçok uzman gümüş varlığının uyuyan bir dev olduğunu belirtiyor. Çin ekonomisi ivme kazanırsa, gümüş sessizliğini bozabilir. Fibonacci analizleri yapıldığında ons gümüş varlığının yakın vadede 20.50 dolar – 28.0 dolar aralığında salınım göstereceğine işaret ediyor.

Zira gümüşün ikili bir karakteri var; talebinin yaklaşık yüzde 70'i endüstriyel kullanımdan, geri kalanı ise yatırım ve mücevherat talebinden geliyor. ABC Bullion CEO'su Janie Simpson, gümüş fiyatının altından daha iyi performans göstererek 9 yılın zirvesine çıkabileceğini düşünüyor.

“Bu yıl 30 dolar sürpriz olmaz”

Simpson, "Gümüş, tarihsel olarak bakıldığında enflasyonun yüksek olduğu yıllarda yıllık yüzde 20'ye yakın getiri sağlamıştır. Gümüşün altına göre ne kadar ucuz olduğu dikkate alındığında, gümüş fiyatının bu yıl 30 dolar/ons seviyesine doğru gittiğini görmek sürpriz olmaz" değerlendirmesini yapıyor.

1980'de yüzde 13.5'lik bir enflasyon döneminde şimdiye kadarki en yüksek spot fiyatı olan 49.45 dolara ulaştı. Şu anda gümüş, yüzde 6.5'lik bir enflasyon oranıyla ons başına 24 dolara kadar çıktı.

Yüksek teknolojide kullanılıyor

Gümüş talebini yönlendiren faktörler, elektronik ve güneş panelleri gibi çeşitli yüksek teknoloji uygulamalarında kullanılması. Bu endüstrilerin büyümesinin önümüzdeki yıllarda gümüş talebini artırması ve gümüş fiyatlarında potansiyel bir artışa yol açması bekleniyor. Gümüş Enstitüsü, 2022'de madenlerden üretilen gümüş arzının 843.2 milyon ons olduğunu ve 2016'da on yılın en yüksek miktarı olan 900 milyon onsun gerisinde kaldığını bildirdi.

Enflasyona karşı koruma

Endüstriyel kullanımlarına ek olarak gümüş, enflasyona karşı bir önlem olarak değerli metallere artan ilgiden de yararlanabilir. Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları ekonomilerine likidite sağlamaya devam ederken, birçok yatırımcı gelecekte daha yüksek enflasyon potansiyeli konusunda endişeli. Sonuç olarak, güvenli bir liman varlığı olarak değerli metallere yöneliyorlar.

Kurşun-çinko madenlerine bağımlı

Esas olarak bakır, kurşunçinko ve altın madenlerinden yan ürün olarak elde edilen gümüşün arzı, talepteki değişikliklere hemen tepki vermiyor. Gümüş madenleri, gümüş arzının yalnızca yüzde 25'ini oluşturdukları için gümüş fiyatları yükseldiğinde üretimi hemen artırma şansları olmuyor. Pazar, daha yüksek talebi karşılamak için kurşunçinko madenlerine bağımlı.

Ekonomim gazetesi/Evrim Küçük