Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB'ye belediye başkanı seçildiği dönemden itibaren her seçimin her başarının yeni bir meydan okuma olduğunu belirterek, "14 Mayıs'ta gidilecek seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyenlere yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın hedefinde altılı masa vardı. Millet İttfikakı'nı vesayet odaklarıyla işbirliği içinde olmakla suçlayan Erdoğan, Babacan'ın altılı masanın hazırlıdğı ortak mutabakat metni için söylediği "Avrupa bize aferin" diyecek sözleriyle ilgili "Avrupa'nın 'aferin' demesine bunlar muhtaç. Bizim ise milletimin 'aferin' demesine ihtiyacımız var" dedi.

"Bye bye Kemal'e 14 Mayıs'ta dersi vermeye hazır mısınız?"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"İstanbul'un her meselesinin çözümüne dört elle sarıldı. Kendi halinde devam etse ulaşım, su, çöp, kanalizasyonu, arıtması, elektriğiyle, doğal gazıyla ayakta duracak mecali olmazdı. İstanbul'u biz yeniden ayağa kaldırdık. Biz gelmeden önce ne vardı. Çöp, çukur, çamur. CHP bu demek.

Bye bye Kemal'e 14 Mayıs'ta dersi vermeye hazır mısınız? Yandaşlarına dersi vermeye hazır mısınız? Size inanıyorum, güveniyorum. Durmak yok yola devam.

"Laf üretmedik, iş ürettik"

Devasa yatırımları yahu denizin altından geçirdiğimiz Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle biz bu ülkede tarih yazdık. Fatih karadan kadırgaları yürüttü. Onun torunları olarak Marmara'nın altından raylı sistemi yürüttük. Bye bye Kemal var mı böyle eseriniz? Yanındakiler var mı böyle eseriniz. Büyükşehirler elinizde, ne yaptınız ya, söyleyin, şunu yaptık deyin. Hiç. İstanbul susuz muydu? İstanbul'a suyu 110 km'den Istranca dağlarını delerek biz getirmedik mi? Kardeşlerim bu bölgeler susuz değil miydi? Sakarya'dan suyu buraya getirmedik mi? Laf üretmedik, iş ürettik. Şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları yüzlerce kilometreden alıp taşıdık. Nerelerden nerelere geldik. İlçelerde de belediye başkanlarının verdiği mücadelenin yakın şahidiyiz.

Babacan'a "aferin" tepkisi

Tüm çalışmaları yaptıklarımızı engellemek hatta tersine çevirmek için buldukları hiçbir fırsatı kaçırmayan güruha rağmen yürütüyorsanız işiniz daha zor. Kendi köhne düzenlerini sürdürmek için vesayetten darbeye terör örgütlerine göz kırpanlar yine olduğu gibi karşımızda kol kola girdiler.

Batı ne diyecekmiş? Vay vay vay, yazıklar olsun. Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç. Bizim ise milletimin 'aferin' demesine ihtiyacımız var.

Bunlar herkese eyvallah ederler. Bu millete dönüp bakmazlar. Hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de sadece Allah'a güveniyor sadece milletimizden destek bekliyoruz.

"Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz"

Tek parti özentisi faşist zihniyetin Rahmetli Menderes'in "Yeter söz milletindir" diyerek milletimiz adına sergilediği meydan okumayı hala hazmedemediğini görüyoruz. Esasen bizim de İBB'den başlayarak milletimizle birlikte bunlara karşı girdiğimiz her seçim her başarı yeni bir meydan okumaydı. 14 Mayıs'ta gidilecek seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyenlere yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Seçimde Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir diyerek huzurunuza geliyoruz.

"Sen git George'dan aferin almaya devam et"

6100 kilometreden 30 bin kilometreye şehirler arasındaki yolları yapan kim? Bay Kemal sen mi yaptın, yoksa senin yanındakiler mi yaptı? Bunlar var ya bunlar... Ben bunları sayıyorum, masanın etrafındakiler neyi sayacaklar? Bunlar musluk açar musluk. Başka birşey yok. Çalışan biziz, üreten biziz, er meydanında mücadele eden biziz. İşte dün yine Afyon-Şuhut arasındaki yolun açılışını yaptım. Durmuyoruz, durmak yok. Her çalışan, üreten, er meydanında mücadele eden gibi eksiklerimiz olabilir. Bundan sonrası çok daha farklı olacak. Sen git George'dan aferin almaya devam et. Zavallı bunlar.

Bizim yanımızda adam gibi yürüdüler bizden sonra kayboldular. Gözünü ABD, AB'ye dikenlerin böyle bir gayreti olamaz. Ne diyor, Davos'a gideceğim. Ne yapacaksın Davos'ta. IMF başkanına Davos'ta bak adamlarını gönderirsin taksitlerini alırsın ama Türkiye Cumhuriyeti'ne talimat veremezsin.

23,5 milyar Dolar borcumuz vardı, 2013'te borcu sıfırladık. CHP o masanın etrafındaki birileriyle otel lobilerinde IMF ile görüşmeye devam ettiler. O zaman Merkez'in rezervi 27,5 milyar dolardı şimdi 128,5 milyar dolar oldu. Biz buyuz.

"Ne diyor şunu yıkacağız, bunu yıkacağız. Neyi yıkıyorsun, sen kimsin ya"

Şurada fazla birşey kalmadı. 14 Mayıs'a kadar durmak yok, yola devam. Kapı kapı dolaşacağız. Hayatın her alanında daha ileriye gitmemizi sağlayacak yatırımlara devam edeceğiz. Ne diyor şunu yıkacağız, bunu yıkacağız. Neyi yıkıyorsun, sen kimsin ya. Öbür tarafta adaletten bahsedeceksin, milletin kuruşunu yedirmeyiz diyeceksin, nasıl yıkacaksın? Yapılanları yıkacak durduracak bir yıkım ekibine değil, daha büyük eserler yapacak, hizmetler getirecek AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var.