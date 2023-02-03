Fırat Aydınus'tan bomba sözler: Fenerbahçe ligden çekilirse haklı derim

Fenerbahçe aleyhine verdiği kararlarla tepki çeken hakem Ali Palabıyık'ı eleştiren eski hakem Fırat Aydınus, "Fenerbahçe ligden çekilirse haklı derim" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

Verdiği kararlarla Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran hakem Ali Palabıyık, geceye damga vurdu.

TV 8.5 yorumcusu Fırat Aydınus maçın ardından tartışmalı kararları değerlendirdi.

"Adana Demirspor ilk yarıda 9 kişi kalmalıydı"

Fırat Aydınus, Adana Demirspor'un ilk yarıda 9 kişi kalması gerektiğini söyledi ve Adana Demirspor'un ilk yarıda 9 kişi kalması gerekiyordu. Ndiaye ve Onyekuru. Ndiaye maçın başındaki tehlikeli hareket ve verilmeyen penaltıdan iki sarı kart. Onyekuru'nun Altay'a yaptığı sarı kart. Dolayısıyla iki kırmızı kart." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin iki penaltısı verilmedi"

İlk yarıdaki Batshuayi'nin ve ikinci yarıda Samet Akaydın'ın penaltı beklediği pozisyonların net penaltı olduğunu söyleyen Fırat Aydınus, Mert Hakan'ın iptal edilen golüyle ilgili olarak ise, "Mert Hakan'ın iptal edilen golünde elle oynadığına dair net kanıt göremiyorum Ben bu açılara baktığımda net bir el diyemiyorum. VAR başka açılardan izlediyse onu bilemem. Bu konuda keşke biz de aydınlatılsak" yorumunu yaptı. (TV 8.5)