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Fenerbahçe'den TFF'ye 'Ali Palabıyık' çıkarması! Ali Koç da gitti

Fenerbahçe'den TFF'ye 'Ali Palabıyık' çıkarması! Ali Koç da gitti

Adana Demirspor maçındaki tartışmalı kararların ardından olağanüstü toplanan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet TFF binasına gitti. Sarı-lacivertlilerin TFF ile yapacağı görüşmede Ali Palabıyık'ın düdüğünü asması talebi de iletilecek. Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından video yayınlanarak "Böyle bitmeyecek!" denildi.

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Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlar sonrasında Fenerbahçe yönetimi, başkan Ali Koç liderliğinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından sosyal medya hesaplarından 'düdük asma' paylaşımı geldi. Toplantı sonucunda Fenerbahçe Yönetimi, TFF'ye gitme kararı aldı. 

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Kulüp Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyetin, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşeceğini kaydetti. Görüşmeye Kulüp Başkanı Ali Koç'un yanı sıra, yöneticiler Erol Bilecik, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Özgür Özaktaç katılıyor. 

Can Gebetaş "Hakem katliamıyla ilgili görüşlerimizi dün yönetim kurulu üyemiz Selahattin Baki belirtti. Yapılan hatalar Fenerbahçe'yi yarıştan kopartacak aşamaya geldi ve bıçak kemiğe dayandı. Aldığımız karar sonucu, yönetim kurulumuz saat 16:00 TFF'ye bir ziyarette bulunma kararı almıştır. Bunların detaylar başkanımız tarafından paylaşılacak." dedi.

Sarı-lacivertlilerin TFF ile yapacağı bu görüşmede Ali Palabıyık'ın düdüğünü asması talebi de iletilecek.

"Böyle bitmeyecek"

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, " "Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız! Böyle bitmeyecek!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 1-1 berabere biten Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık'ı sert sözlerle eleştirmişti.  Baki, "Ali Palabıyık, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği, vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım" demişti. 

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