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Bahçelievler’de İETT otobüsü durağa daldı; şoförün ifadesi ortaya çıktı

Bahçelievler’de İETT otobüsü durağa daldı; şoförün ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL Bahçelievler'de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan şüpheli sürücü Sefer Baldan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şoför Baldan ifadesinde, "Olay öncesinde gözlerim karardı. Olay olduktan sonra kendime geldim. Tansiyon hastalığım var. Kesinlikle uyumadım. Tansiyon ilacı kullanıyorum o gün de kullanmamıştım" dedi.

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Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemişti. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti.

Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. 1'i ağır 5 vatandaş yaralanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli sürücü Sefer Baldan’ın savcıya verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"O anı hiçbir şekilde hatırlamıyorum"

Şüpheli Sefer Baldan ifadesinde, “ Araç benim değil, ben 97 numaralı hatta otobüs şoförüyüm. Sabah 05.50’de işe başlıyorum 21.30’da işi bitiriyorum. Bir gün çalışıp bir gün izin yapıyoruz. Olay öncesinde gözlerim karardı olay olduktan sonra kendime geldim. Tansiyon hastalığım var. Kesinlikle uyumadım. Tansiyon ilacı kullanıyorum o gün de kullanmamıştım. Yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum. O anı hiçbir şekilde hatırlamıyorum” dedi.

Olay anına şahit olan vatandaş beyanında, şoföre "uyuyor musun" diye sorulduğunu, o anlarda şoförün esnediğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı şüpheli Sefer Baldan’ı ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Kaza anı kamerada!

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