BIST 4.982
DOLAR 18,82
EURO 20,44
ALTIN 1.138,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de açılıştan 15 dakika sonra binadan alevler yükseldi

Mersin'de açılıştan 15 dakika sonra binadan alevler yükseldi

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasında, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı açılış töreninin hemen ardından yangın çıktı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından MESKİ'ye tahsis edilen Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki yeni hizmet binasının açılışı için tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı açılış töreninden yaklaşık 15 dakika sonra, 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Alevlerin çatıyı sardığı ve siyah dumanların yükseldiği yangına, MESKİ personeli müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Personelin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin, yapılan incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Merkezine yeni afiş Ben Kemal, geliyorum
CHP Genel Merkezine yeni afiş Ben Kemal, geliyorum
Fenerbahçe'den TFF'ye 'Ali Palabıyık' çıkarması! Ali Koç da gitti
Fenerbahçe'den TFF'ye 'Ali Palabıyık' çıkarması! Ali Koç da gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz
Fırat Aydınus'tan bomba sözler: Fenerbahçe ligden çekilirse haklı derim
Fırat Aydınus'tan bomba sözler: Fenerbahçe ligden çekilirse haklı derim
Bakandan ödeme müjdesi! Hesaplarınızı kontrol edin
Bakandan ödeme müjdesi! Hesaplarınızı kontrol edin
Savcı rüşvet alırken suçüstü yakalandı! 500 bin TL'yi borç almış
Savcı rüşvet alırken suçüstü yakalandı! 500 bin TL'yi borç almış
Çin yeniden uyandı gümüş için 2023 görkemli olabilir
Çin yeniden uyandı gümüş için 2023 görkemli olabilir
Anket yapıldı 'Altılı Masa'nın adayı kim olmalı?'... Kemal Kılıçdaroğlu mu Mansur Yavaş mı?
Anket yapıldı 'Altılı Masa'nın adayı kim olmalı?'... Kemal Kılıçdaroğlu mu Mansur Yavaş mı?
Galatasaray'dan transfer açıklaması
Galatasaray'dan transfer açıklaması
Ev sahibinden kağıt geldi, görme engelli kadın beyninden vurulmuşa döndü
Ev sahibinden kağıt geldi, görme engelli kadın beyninden vurulmuşa döndü
Çok ilginç AK Parti kulisi! İkinci tura kalırsa İstanbul seçimi gibi fark olur
Çok ilginç AK Parti kulisi! İkinci tura kalırsa İstanbul seçimi gibi fark olur
Jorge Jesus maç biter bitmez sahaya koştu Ali Palabıyık'a ne dedi? İşte o diyalog
Jorge Jesus maç biter bitmez sahaya koştu Ali Palabıyık'a ne dedi? İşte o diyalog